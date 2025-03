Kean obiettivo del Napoli? Tutta la verità sulla clausola rescissoria: data e cifre

Moise Kean come possibile idea di calciomercato del Napoli: tutti i dettagli sulla clausola rescissoria presente nel suo contratto

E se fosse Moise Kean il colpo a sorpresa del Napoli per la prossima stagione? L’attaccante della Fiorentina sta vivendo un’annata da urlo, sotto la guida di Raffaele Palladino, che ha saputo esaltarne le doti fisiche e il fiuto del gol in Serie A. Anche in nazionale, Kean si è messo in luce, regalando all’Italia una rimonta contro la Germania in Nations League.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e il Napoli, che punta a rinforzarsi per la Champions League e il campionato, potrebbe farci un pensierino. I tifosi azzurri già sognano di vederlo al Maradona, ma quanto costerebbe portarlo a Napoli? Per rispondere a questa domanda ci si è concentrati sulla presunta clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Kean, che a Firenze ha trovato la sua dimensione, potrebbe essere l’innesto perfetto per completare l’attacco di Antonio Conte, ma la concorrenza è alta e il tempo stringe.

Moise Kean al Napoli: un colpo per sognare in grande

Kean potrebbe essere il colpo che infiamma l’estate dei tifosi azzurri. Il Napoli, che sotto la guida di Antonio Conte sta lottando per lo scudetto, potrebbe aver bisogno di un innesto in attacco per completare l’organico. Con Romelu Lukaku come punta di diamante, gli azzurri cercano un’alternativa che possa garantire gol e fisicità, e Kean sembra il profilo ideale.

Kean ha già esperienza in grandi piazze: cresciuto nella Juventus, ha giocato anche in Premier League con l’Everton e in Ligue 1 con il PSG, dove ha segnato 17 gol in 41 presenze. La sua capacità di fare reparto da solo e di sfruttare gli spazi lo rende un’arma letale, e Conte, che ama lavorare con attaccanti fisici, potrebbe esaltarlo ancora di più.

In Serie A, Kean sta brillando: con 15 gol in 26 presenze, è secondo nella classifica cannonieri, alle spalle di Mateo Retegui e ha finalmente trovato continuità. Le sue prestazioni, sia in campionato che in nazionale, stanno accendendo l’interesse di diverse squadre, ma il Napoli potrebbe avere un vantaggio: la possibilità di giocare la Champions League e un progetto ambizioso che potrebbe convincerlo a restare in Italia.

Kean e la clausola rescissoria: i dettagli

La clausola rescissoria è il dettaglio che potrebbe decidere tutto. Secondo TMW, nel contratto di Moise con la Fiorentina è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, esercitabile però solo dall’1 al 15 luglio 2025. Un importo non da poco, ma accessibile per un club come il Napoli, che ha già dimostrato di saper investire per rinforzare la rosa.

Il tempo è un fattore cruciale: dopo il 15 luglio, la clausola non sarà più valida, e il prezzo di Kean potrebbe salire o scendere in base alle trattative. La Fiorentina, dal canto suo, non vuole lasciarlo andare facilmente. Ma il mercato è imprevedibile e anche club di Premier League come Arsenal e Newcastle hanno messo gli occhi su di lui.

Il futuro di Kean sembra appeso a un filo: resterà a Firenze, cambierà piazza o il Napoli riuscirà a portarlo al Maradona per farlo diventare il nuovo idolo dei tifosi? L’estate 2025 ci darà tutte le risposte.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 20:08 by Claudio Mancini