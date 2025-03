Futuro Osimhen, guai in vista per il Napoli: ora il club trema!

Sono momenti molto caldi in casa Napoli. Nelle ultime ore è arrivato un importante annuncio sul futuro di Victor Osimhen.

Il Napoli è molto attivo in vista della prossima stagione. Oltre ai possibili colpi in entrata, però, il club azzurro sarà costretto a fare i conti con alcune situazioni delicate. Tra queste, è presente senza dubbio il futuro di Victor Osimhen. Quest’ultimo, è attualmente in prestito al Galatasaray ma al termine della stagione servirà necessariamente una cessione a titolo definitivo. A tal proposito, è giunto un annuncio importante proprio sul nigeriano.

Osimhen-United, l’affare è complesso: cosa sta succedendo

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe non essere in Premier League. Sebbene l’Inghilterra sia da sempre la destinazione preferita dal calciatore, la situazione ultimamente sarebbe diventata più complessa del previsto. L’addio al Napoli a titolo definitivo si concretizzerà nelle prossime settimane, anche se resta da capire quale sarà la prossima destinazione del nigeriano.

Come riportato da “GiveMeSport” da sempre sulle tracce del bomber c’è il Manchester United, il quale però nelle ultime ore avrebbe deciso di cambiare rotta. Infatti, i Red Evils temono di essere sorpassati dal PSG, motivo per il quale potrebbero tirarsi fuori dalla corsa per il nigeriano e puntare su un altro obiettivo.

Tutto ciò, rappresenterebbe un grosso problema per il Napoli che perderebbe un importantissimo acquirente. Va ricordato che il club azzurro ha la necessità di cedere il nigeriano anche a causa dell‘ingaggio super garantito dal contratto. Una cosa è certa: tra i nomi più chiacchierati della prossima estate ci sarà senza dubbio quello di Victor Osimhen.