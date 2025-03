Erede Kvara, l’Atalanta piomba sull’obiettivo del Napoli: è già un rimpianto

In casa Napoli si tiene d’occhio già il calciomercato in vista della prossima estate: tra i vari colpi in programma, c’è anche quello relativo all’effettivo sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

Manca sempre meno al ritorno in campo della SSC Napoli, in programma per domenica, 30 marzo, alle ore 20:45. Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena una grande classica della storia del calcio italiano, come la sfida contro gli azzurri e il Milan. Un match che dirà molto anche sulle ambizioni Tricolori della squadra di Antonio Conte, che in questa sosta ha avuto di poter far ricaricare le batterie a una parte della squadra, in attesa ovviamente che siano anche i nazionali a rientrare a Castel Volturno.

Intanto, continua a tenere banco il calciomercato, nonostante manchi ancora un bel po’ all’inizio della sessione estiva che, come di consueto, avrà inizio ufficialmente nel mese di luglio. In queste ore è spuntato il nome di Sugawara come possibile vice di Giovanni Di Lorenzo (clicca qui per leggere la notizia), ma tra i pensieri principali del direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, c’è anche la questione legata al sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Appare sempre più complicato pensare che i partenopei confermeranno, alla fine, Noah Okafor, motivo per cui bisogna monitorare con attenzione le varie sirene di calciomercato.

Calciomercato SSC Napoli, l’Atalanta segue Paixao: lo volevano gli azzurri a gennaio

Uno dei nomi tenuti d’occhio dalla SSC Napoli per l’attacco è Igor Paixao, calciatore che sta facendo molto bene in questa stagione con la maglia del Feyenoord.

Tuttavia, anche l’Atalanta si sarebbe interessata, in modo concreto, al giocatore. In particolare, secondo quanto si apprende da Matteo Moretto, il club nerazzurro avrebbe effettuato dei sondaggi con il Feyenoord, che per lui chiede una cifra pari a trenta milioni di euro, almeno, Niente di avanzato, dunque, per il brasiliano che è nel mirino della società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Quest’ultima, però, non ritiene prioritario l’esterno del Feyenoord, il cui rendimento di questa stagione ha destato comunque una sorta di rimpianto tra i tifosi partenopei, che ora dovranno aspettare la prossima sessione di calciomercato per capire chi andrà a sostituire, in maniera effettiva, Khvicha Kvaratskhelia, che ha lasciato i partenopei nel gennaio scorso per il Paris Saint Germain. Ancora qualche mese o, chissà, qualche settimana per capire chi prenderà il posto del georgiano.

