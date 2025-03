Mercato Napoli, nome inedito dalla Premier: può diventare il vice Di Lorenzo

Il mercato del Napoli è già molto attivo, malgrado manchi ancora un bel po’ per il finale della stagione ora in corso. L’esperto di calciomercato Matteo Moretto fa un nome a sorpresa per la compagine partenopea.

Nove partite e nove finale per poter sperare ancora nel Tricolore: il Napoli non si è nascosto negli ultimi tempi e spera di contendere fino all’ultimo la vittoria del campionato di Serie A all’Inter, considerando un’Atalanta che nell’ultimo turno è scivolata a ben sei punti dalla squadra di Simone Inzaghi. Tre, invece, sono le lunghezze che distanziano i nerazzurri dalla compagine allenata da Antonio Conte, che ha il dovere anche di guardare al futuro, considerando che il traguardo minimo dell’accesso alla prossima edizione della UEFA Champions League sia difatti alla portata.

Anche per questo motivo, ci sono molti aspetti per analizzare le varie voci di mercato che si stanno moltiplicando in queste ultime settimane, con gli azzurri che sono già molto attivi per assicurarsi una rosa di livello in vista della prossima annata. L’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, ha svelato un nome inedito per quanto riguarda la fascia destra, considerando che servirà, con ogni probabilità, un vice del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Calciomercato, il Napoli mette nel mirino Sugawara: la notizia di Moretto

Yukinari Suguwara è il nome nuovo che entra nel mirino del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, a pochi mesi dall’inizio della sessione estiva che, come di consueto, inizierà a luglio.

Già da ora, però, l’uomo mercato dei partenopei inizia a portarsi già avanti con il lavoro, con l’esterno di proprietà del Southampton. Secondo quanto si apprende da Matteo Moretto, è possibile che Pasquale Mazzocchi possa cambiare aria.

All’occorrenza anche difensore centrale, il calciatore è nel giro della Nazionale giapponese e la retrocessione del club inglese ormai scontata potrebbe accelerare una sua partenza al termine della stagione.

Chi è Sugawara, il nome finito nel mirino di Manna

Mentre la squadra si gioca tutto in campo, dietro le quinte il direttore sportivo Giovanni Manna non sta con le mani in mano. Il calciomercato estivo, che partirà a luglio, è già nei radar del Napoli, e spunta un nome intrigante: Yukinari Suguwara. L’esterno giapponese del Southampton, secondo l’esperto Matteo Moretto, è nel mirino degli azzurri come possibile vice di Giovanni Di Lorenzo, il capitano che resta una colonna portante della difesa.

Suguwara, capace di giocare anche come difensore centrale, porta con sé versatilità e un curriculum internazionale. La retrocessione ormai certa del Southampton in Championship potrebbe spianare la strada a un trasferimento. E Pasquale Mazzocchi? Sempre stando a Moretto, l’attuale riserva potrebbe fare le valigie, lasciando spazio a nuove soluzioni sulla fascia destra.

Ma perché proprio Suguwara? Il ragazzo, classe 2000, ha tecnica, velocità e un’ottima visione di gioco, qualità che lo rendono un profilo ideale per il calcio intenso di Conte. Per il Napoli, sarebbe un investimento con un occhio al presente e uno al futuro (visto che si parla di un classe 2000): un modo per rinforzare una rosa che vuole competere su più fronti. Il Napoli ha già attivato dei contatti per capire la fattibilità dell’operazione, con la pista che porta a Sugawara che sembra essere più di un’idea.

