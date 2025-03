“Contatti avviati”, ora il Napoli ha un nuovo obiettivo: ha già siglato 6 gol in campionato!

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato. Il club azzurro, infatti, avrebbe già definito uno degli obiettivi per la prossima estate.

La stagione prosegue al meglio, con il Napoli che continua a giocarsi lo Scudetto con l’Inter. Intanto, però, le idee della società sono focalizzate anche sul futuro e in modo particolare sul mercato. La prossima sessione estiva sarà molto importante per il club azzurro, il quale starebbe identificando i profili “opportuni”. Nelle ultime ore, sarebbe maturata un’idea molto importante del DS Manna che avrebbe già avviato contatti importanti.

Bonny nel mirino del Napoli: contatti già avviati!

Il Napoli ha scelto l’attaccante del futuro. Nelle ultime ore, il club azzurro sarebbe molto attivo in vista della prossima sessione di calciomercato. Infatti, in estate non è da escludere una “piccola rivoluzione”, la quale potrebbe portare in Campania profili molto importanti. I calciatori presenti sul taccuino del DS Manna sono diversi, con il noto dirigente che avrebbe anche già avviato alcuni contatti.

Il primo nella lista delle preferenze è senza dubbio Ange-Yoan Bonny, attaccante di proprietà del Parma. Il classe 2003 ha già rubato l’attenzione dei grandi club italiani e non solo, motivo per il quale la concorrenza sarà agguerrita. Come riportato da Ciro Venerato (esperto di mercato) su “Rai Sport” la dirigenza azzurra avrebbe già avviato i contatti con il Parma. A fine stagione ci saranno chiacchierate più approfondite per arrivare alla chiusura dell’affare.

Fino ad oggi, i numeri del francese sono molto importanti. Infatti, durante la stagione in corso, Bonny ha collezionato ben 28 presenza da titolare condite da ben 6 gol e 2 assist. Tali numeri potrebbero aver colpito in modo molto concreto la dirigenza del Napoli e Antonio Conte.