Chi è Sugawara, il giocatore finito nel mirino del Napoli

Yukinari Sugawara è solo l’ultimo di tanti nomi accostati in questi giorni alla SSC Napoli, che vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nel mercato estivo.

Con la testa ben puntata sul campionato e un occhio, inevitabile, per il futuro. Con questo leitmotiv, il Napoli è pronto a riprendere dopo la sosta per le Nazionali, con gli azzurri che sono attesi da nove partite che, da qui alla fine, decifreranno in via definitiva la lotta per la vittoria del campionato di Serie A. Tuttavia, il club partenopeo è consapevole che bisogna prepararsi al futuro, visto che l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League è alla portata.

Per questo motivo, il mercato si sta ritagliando un’attenzione importante in queste settimane, soprattutto in questi ultimi giorni in cui sono state le Nazionali a essere protagoniste in campo. Nella giornata di oggi, per quanto riguarda la SSC Napoli, è spuntato il nome di Yukinari Sugawara, calciatore finito nel mirino del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna e che potrebbe diventare il nuovo vice di Giovanni Di Lorenzo, considerando un Pasquale Mazzocchi che potrebbe lasciare la compagine azzurra (clicca qui per leggere la notizia). Ma cosa c’è da sapere su questo nuovo obiettivo di calciomercato del Napoli? Ecco un ritratto del giocatore che sembra aver stregato la dirigenza napoletana.

Tutto su Sugawara, il giocatore che ha stregato il Napoli

Terzino destro del Southampton, classe 2000, Yukinari Sugawara è un jolly che piace molto a Giovanni Manna. Non solo sa spingere sulla fascia come un treno, ma all’occorrenza può arretrare e fare il centrale difensivo, una versatilità che in una squadra come il Napoli farebbe comodo eccome. Non è un caso che sia finito stabilmente nel giro della Nazionale giapponese, dove si è ritagliato uno spazio con prestazioni di tutto rispetto.

Ma cosa rende Sugawara così appetibile? Basta guardarlo in azione: tecnica sopraffina, velocità da capogiro e una capacità di lettura del gioco che lo fa sembrare più maturo dei suoi 24 anni (nato il 28 giugno del 2000). Arrivato nella scorsa estate al Southampton dall’AZ Alkmaar, dove ha maturato esperienza in Eredivisie, in questa stagione ha totalizzato un gol e un assist in ventotto presenze con la maglia di club.

Napoli sull’esterno del Southampton: il punto della situazione

Il Napoli si fionda su Yukinari Sugawara: il club azzurro avrebbe messo gli occhi su di lui, calciatore che è entrato stabilmente nel giro anche della Nazionale giapponese.

In particolare, tra il Napoli e il Southampton ci sarebbero stati già dei contatti e la situazione in classifica del club di Premier League, vicino alla retrocessione in seconda divisione inglese, potrebbe agevolare l’assalto del Napoli.

