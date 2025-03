Calciomercato Napoli, richiesta da 50 milioni: Manna gelato

Il Napoli giocherà con il Milan domenica prossima, ma prima bisogna registrare una novità di calciomercato.

Dopo la sosta del mese di marzo per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori è tornata sulle vicende dei club. Per quanto riguarda il Napoli, quindi, è tempo di pensare alla gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Milan.

Visti i tre punti di svantaggio dall’Inter capolista di Simone Inzaghi, dunque, il Napoli è chiamato a battere la squadra rossonera per cercare di essere ancora attaccata al treno scudetto. Nel frattempo, però, in casa partenopea bisogna registrare un importante aggiornamento che arriva direttamente dal mercato.

Napoli, occhi su Kulusevski: il Tottenham chiede 50 milioni di euro

Secondo quanto riportato dalla redazione del media italiano ‘calciomercato.com’, infatti, il Napoli ha messo i propri occhi su Kulusevski. Anche perché Giovanni Manna conosce il calciatore svedese sin dai tempi della Juventus. Tuttavia, l’attuale direttore sportivo azzurro ha ricevuto dal Tottenham una proposta davvero esosa per le casse economiche del club partenopeo.

Gli ‘Spurs’, infatti’, chiedono la bellezza di 50 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Kulusevski. Per accelerare questa trattativa, dunque, il Napoli dovrà sperare che lo svedese spinga per lasciare il Tottenham. Tuttavia, oltre a quello di Kulusevski, il Napoli sta seguendo anche un altro attaccante esterno: Edon Zhegrova.

Calciomercato Napoli: Kulusevski e Zhegrova nel mirino

Giovanni Manna, infatti, non si vuole fermare, tenendo d’occhio anche il kosovaro. L’ala del Lille che sta facendo davvero bene, viste le 8 reti ed i due assist in stagione. Con il contratto in scadenza nel 2026 e nessuna intenzione di rinnovare, tra l’altro, Zhegrova è un’opportunità da non lasciarsi scappare. Il giocatore, di fatto, ha tutte le carte in regola per conquistare Napoli.

Le strategie del Napoli, dunque, sembrano chiare: puntare sui talenti giovani, affamati e con notevoli margini di crescita. Il Tottenham, quindi, chiede tanto per Kulusevski, ma potrebbe ammorbidirsi con la giusta pressione. Il Lille, invece, potrebbe cedere Zhegrova a un prezzo più abbordabile. Due piste, un solo obiettivo: ridare alla squadra azzurra quella magia che manca da quando Khvicha Kvaratskhelia ha fatto le valigie per andare al PSG. Intanto, il Milan è davvero dietro l’angolo, e gli azzurri devono tenere i piedi per terra: prima la vittoria, poi i sogni di mercato.

Last Updated on 25 Mar 2025 – 00:20 by William Scuotto