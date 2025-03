Allarme Napoli, due azzurri inquietano Conte: “Non sono al meglio”

In casa Napoli si pensa alla prossima partita di campionato contro il Milan: due azzurri, però, tengono sulle spine Antonio Conte come tutti i tifosi del club azzurro.

Manca sempre di meno alla prossima sfida di campionato per la SSC Napoli, che domenica sfiderà il Milan nella cornice di uno stadio Diego Armando Maradona che si preannuncia già sold out da giorni. La speranza è che contro i rossoneri possa arrivare un segnale importante per gli azzurri in ottica Scudetto, obiettivo divenuto sicuramente più complicato ma non impossibile. Tre punti da recuperare all’Inter in queste ultime nove partite non sono pochi, ma nemmeno troppi.

Lo sa bene Antonio Conte, che spera di avere una squadra migliorata dal punto di vista fisico, componente che potrebbe essere decisiva in questa fase decisiva e finale della stagione ora in corso. Quest’oggi, a Castel Volturno si è vista la stragrande maggioranza dei calciatori impegnati dalle Nazionali, con la novità legata allo stop muscolare di Nikita Contini. Alla luce anche delle scorse settimana, la questione relativa alla tenuta fisica del gruppo è un fattore che non va trascurato, anche e soprattutto per due calciatori molto importanti per lo scacchiere azzurro.

Notizie Napoli calcio, le ultime sulle condizioni di Di Lorenzo e Politano

Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano sono al rientro dal doppio impegno della Nazionale guidata dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti contro la Germania e l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno quest’oggi ha fatto il punto della situazione sui due calciatori che compongono l’intero out di destra della squadra di Antonio Conte.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“Politano è uno dei più stanchi della rosa. Tant’è che anche Spalletti non lo ha schierato titolare, ma quando è stato impiegato ha fatto la differenza sull’out destro, con il suo compagno di reparto Di Lorenzo che non è nemmeno lui al top della condizione ma è anche uno dei più impiegati da Conte: non ha finora saltato una partita (29 gare per 2610 minuti in campionato)”.

Di Lorenzo e Politano mettono nel mirino il Milan

Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano sono il motore dell’ala destra azzurra, un duo che Conte considera intoccabile. Di Lorenzo, con i suoi 2610 minuti in Serie A, è il simbolo della resistenza: cross, tackle e leadership, sempre in campo con il cuore in mano. Politano, invece, è l’uomo della fantasia: anche con Spalletti, subentrando contro la Germania, ha lasciato il segno con dribbling e accelerazioni. Ma la stanchezza si fa sentire e il Milan può essere avversario che non perdona le gambe pesanti.

Conte li aspetta al varco, sperando che questi giorni di lavoro possano rigenerare i due azzurri. Il Maradona sold out, domenica contro il Milan, sarà una bolgia, e i tifosi si aspettano una risposta da campioni per non perdere il treno Scudetto.

Last Updated on 25 Mar 2025 – 17:31 by Francesco Fildi