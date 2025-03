ULTIM’ORA Napoli, si ferma per lesione muscolare: l’azzurro va ko

Arriva la notizia dell’ultim’ora dal centro sportivo di Castel Volturno: l’infortunio muscolare mette fuori dai giochi un giocatore della SSC Napoli.

Giornata di rientri in casa Napoli: a Castel Volturno parte definitivamente la missione per la prossima partita del campionato di Serie A, contro il Milan. Domenica, 30 marzo, alle ore 20:45 gli azzurri si giocheranno molto allo stadio Diego Armando Maradona, anche per tenere vive le speranze di poter lottare ancora per il Tricolore. Certo, affrontare a distanza l’Inter non sarà semplice, ma questo campionato ha insegnato che nulla è davvero impossibile.

Lo sanno bene i giocatori e Antonio Conte, che intende preparare quest’ultima fase decisiva della stagione nel migliore dei modi. Anche, ovviamente, per lasciarsi alle spalle delle settimane caratterizzate da non poche difficoltà tra le fila dei partenopei, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati. Proprio dall’infermeria arriva la notizia che riguarda un nuovo stop muscolare nel gruppo azzurro.

Notizie Napoli calcio, si ferma Contini: la nota del club

Nikita Contini, portiere di proprietà della SSC Napoli, si ferma per infortunio: questo è quanto si evince dal comunicato diffuso dal Napoli in questi minuti sui suoi canali ufficiali.

Di seguito, quanto dichiarato dalla società partenopea sul proprio sito:

“Nikita Contini ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Ultime news SSC Napoli: il punto della situazione sui rientri dalle Nazionali

Dal centro sportivo di Castel Volturno, arrivano novità anche per quanto riguarda la situazione dei rientri degli azzurri impegnati in questa sosta con le rispettive Nazionali.

Questo è quanto reso noto dal club azzurro in merito:

“Gli azzurri continuano la preparazione in vista del match contro il Milan, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Maradona. Buongiorno, Di Lorenzo, Meret, Politano, Raspadori, Rrahmani, Lobotka, Lukaku, Gilmour e McTominay sono rientrati dagli impegni con le Nazionali”.

Tutto pronto, o quasi, per la sfida contro il Milan, che dirà sicuramente molto su quelle che sono le ambizioni di Antonio Conte e i suoi per la lotta Scudetto contro l’Inter e l’Atalanta. Restano ancora out Mathias Olivera e Frank Zambo Anguissa, il cui rientro è previsto nelle prossime ore dopo le fatiche con Uruguay e Camerun.

Last Updated on 25 Mar 2025 – 16:28 by Francesco Fildi