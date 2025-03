Sarri pronostica lo scudetto ma “snobba” il Napoli: “Mi piacerebbe se…”

Maurizio Sarri ha parlato dello scudetto, facendo un pronostico ma esprimendo una preferenza che farà storcere il naso ai tifosi del Napoli

Maurizio Sarri ha deciso di dire la sua sulla corsa scudetto, e le sue parole hanno stupito. L’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio ha fatto un pronostico chiaro, indicando la favorita, ma esprimendo anche una preferenza che ha fatto storcere il naso ai tifosi partenopei.

La Serie A è più accesa che mai, con Inter, Napoli e Atalanta che si stanno dando battaglia per il titolo. Sarri, che conosce bene tutte e tre le squadre, ha analizzato la situazione con il suo occhio esperto. Questa lotta scudetto sembra proprio una sfida strategica che terrà tutti col fiato sospeso fino all’ultima giornata.

Maurizio Sarri pronostica lo scudetto: qual è la favorita

Il pronostico di Maurizio Sarri non lascia spazio a dubbi: l’Inter di Simone Inzaghi è la squadra da battere. Sarri, che ha allenato il Napoli dal 2015 al 2018, portando i partenopei a un passo dal titolo, ha dichiarato:

“La favorita è l’Inter e in seconda battuta c’è il Napoli”.

Una previsione che trova riscontro anche nelle analisi dei bookmakers: l’Inter è considerata la principale candidata al titolo, grazie alla solidità della sua rosa e alla capacità di Inzaghi di gestire più competizioni, come la Champions League e la Coppa Italia. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, segue a ruota, con un progetto rivitalizzato e un’organizzazione tattica che ha riportato gli azzurri in alto.

Sarri, però, non si limita a un’analisi fredda. Il suo pronostico è anche un riflesso della sua esperienza. Quando era sulla panchina del Napoli, ha sfiorato lo scudetto nel 2017/18, finendo secondo dietro la Juventus con 91 punti. Ha affrontato l’Inter da avversario e conosce bene la mentalità vincente dei nerazzurri, che hanno conquistato il titolo nel 2024. La sua previsione, quindi, non è solo un’opinione, ma il frutto di anni di battaglie in Serie A.

Sarri e la preferenza che fa discutere: smacco al Napoli

La speranza di Sarri, però, non viene riposta nell’Inter…ma per l’Atalanta!

“Mi farebbe piacere se l’Atalanta rimanesse in corsa fino alla fine”

Ha detto l’ex tecnico, una dichiarazione che ha fatto storcere il naso ai napoletani, che lo ricordano con affetto per i tre anni intensi sulla panchina azzurra. Sarri ha sempre avuto un debole per le squadre che giocano un calcio coraggioso, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini incarna proprio questo spirito.

Ma perché questa preferenza? Sarri e Gasperini condividono una visione del calcio fatta di pressing e intensità, anche se con stili diversi. Sarri, con il suo 4-3-3 fluido, ha rivoluzionato il Napoli, mentre Gasperini ha trasformato l’Atalanta in una macchina da gol. Al di là dell’aspetto puramente tattico, però, i tifosi partenopei avrebbero preferito una risposta diversa da parte del tecnico toscano. Il Napoli è parso quasi snobbato in queste dichiarazioni, non di certo una mossa che avrà fatto sorridere i sostenitori napoletani.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 17:02 by Claudio Mancini