Napoli, Lobotka incoronato da un ex big della Serie A, commento commovente da parte dello storico centrocampista

Approdato a Napoli nel gennaio del 2020, Stanislav Lobotka ha impiegato un po’ di tempo per ambientarsi. Ma quando lo ha fatto è diventato velocemente un elemento imprescindibile per gli azzurri. Qualsiasi allenatore si sia seduto in panchina negli ultimi anni ha affidato a lui le chiavi del centrocampo e raramente è rimasto deluso.

Dotato di una eccellente visione di gioco, ottima tecnica e buon agonismo, il regista slovacco è abile anche in fase di non possesso grazie al suo intuito e posizionamento. Tra i protagonisti più acclamati dello Scudetto 2022/23, Lobotka oggi è considerato come uno dei migliori calciatori nel suo ruolo.

Napoli, Pizarro incorona Lobotka: il messaggio

“Mi piace tanto Lobokta, siamo anche alti uguale“. Stuzzicato sul suo erede, l’ex centrocampista David Pizarro non ha avuto dubbi ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com“. Il cileno, che in Italia ha vestito le maglie di Udinese, Inter, Roma e Fiorentina, è tornato nei giorni scorsi a Firenze per celebrare l’addio al calcio di Pepito Rossi e si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti.

Lobotka, per fisicità e stile di gioco, è in effetti molto somigliante all’ex campione, che nel nostro paese ha vinto uno Scudetto, due Supercoppe italiane e tre Coppe Italia. Pizarro ha vestito altresì la maglia del Manchester City, con la quale ha vinto la Premier League nel 2012. Il suo elogio al giocatore del Napoli suona quindi come una vera e propria incoronazione.

Napoli, Pizarro elogia Lobotka: i numeri dello slovacco

Classe 1994, Lobotka è in Italia da cinque stagioni e mezza. Se in 153 apparizioni in Serie A il suo contributo in numero di gol (solo due) e assist (solo tre) è stato esiguo, memorabili si sono rivelate altre giocate comunque fondamentali sia in fase offensiva che difensiva. Lobotka è il cuore del gioco del Napoli, da lui passano buona parte dei palloni prima di arrivare ai rifinitori e poi ai bomber.

In scadenza di contratto a giugno 2027, lo slovacco sarà un elemento imprescindibile in questo finale di stagione. Antonio Conte spera che dai suoi piedi possano nascere ulteriori giocate utili al sogno Scudetto. Già domenica prossima l’impegno sarà probante: al Maradona arriverà il Milan e il pupillo di Pizarro dovrà dimostrare ancora una volta tutto il suo valore.

