Calciomercato Napoli, problemi per Manna: richieste troppo elevate

Il Napoli giocherà domenica contro il Milan, ma prima ci sono novità in sede di calciomercato.

Una terminata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori è già tornata sul campionato. Anche perché il Napoli ha di fronte a sé una sfida davvero molto importante.

Domenica sera, infatti, allo stadio Diego Armando Maradona arriverà il Milan di Sergio Conceicao. Dopo il pari deludente rimediato a Venezia, di fatto, il Napoli ha l’assoluto obbligo di battere i rossoneri per cercare di continuare a sognare il quarto scudetto della sua storia. Nel frattempo, però, in casa partenopea non ci sono delle buone notizie in sede di calciomercato.

Nicolò Schira: “Napoli su Beukema e Solet, ma costano tanto”

Nicolò Schira, tra i massimi esperti di calciomercato, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’:

“Al Napoli piace tanto Beukema, ma il Bologna chiede almeno 20 milioni di euro per cedere il giocatore. Questa richiesta, di fatto, viene ritenuto troppo elevetata dal club partenopeo. Lo stesso discorso bisogna farlo anche su Solet, visto che anche l’Udinese pretende una cifra importante per cedere il proprio calciatore”.

Giovanni Manna, dunque, dovrà cercare di calare l’asso per riuscire a comprare un altro difensore dopo Marianucci. Si era fatto il nome di Gatti, ma l’arrivo di Tudor alla Juve al posto di Thiago Motta può aver cambiato tutte le carte in tavola.

Last Updated on 24 Mar 2025 – 20:43 by William Scuotto