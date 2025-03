Tudor e l’inattesa frase su Osimhen: l’addio di Motta spaventa il Napoli? La verità

Sono ore caldissime in casa Juventus. La decisione ha scelto di esonerare Thiago Motta e puntare tutto su Igor Tudor.

La stagione si avvia verso la conclusione, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Tutto ad un tratto, la Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta dopo gli ultimi risultati deludenti. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma in realtà sembrerebbe già tutto fatto con l’arrivo di Igor Tudor in città già previsto per stasera. Proprio il tecnico croato, in passato, si è reso autore di un commento legato a Victor Osimhen, ormai sempre più nel mirino dei bianconeri.

Tudor in, Motta out: il passato del tecnico croato è legato ad Osimhen

Il calciomercato sta già entrando nel vivo, ma prima bisognerà risolvere alcune questioni delicate. Nelle ultime ore, si è ormai consumato (seppure non in modo ufficiale) l’addio di Thiago Motta alla Juventus. Dopo le sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, il tecnico non gode più della fiducia della dirigenza, motivo per il quale l’esonero è ad un passo.

Il sostituto è già stato scelto, con Igor Tudor pronto a subentrare all’ex calciatore dell’Inter. Quindi, la panchina bianconera sarà affidato al tecnico croato che proverà a raggiungere l’obiettivo Champions League fissato dal club. In realtà, però, l’ex Lazio e Udinese vanta un passato molto ampio, il quale è stato condite anche da diverse dichiarazioni al “veleno”.

Una di queste ha riguardato da molto vicino il Napoli e in particolare modo Victor Osimhen. Infatti, nel corso di una conferenza stampa ai tempi dell’Hellas Verona, il tecnico analizzo le qualità del nigeriano. Il commento fu netto: “Osimhen? No, l’attaccante più forte della Serie A è Dusan Vlahovic”.

Rebus Osimhen, ora il futuro alla Juventus si complica?

Come ormai noto, Victor Osimhen lascerà il Napoli a titolo definitivo nella prossima sessione di calciomercato. Sulle tracce del nigeriano ci sono diversi top club, tra cui la Juventus che però non è più sotto la guida di Thiago Motta. Infatti, in queste ore, si sta consumando l’addio del tecnico a nove giornate dalla fine del campionato.

Il sostituto sarà Igor Tudor, il quale firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo a favore della società. Proprio attraverso le scelte del club bianconero verrà deciso anche il futuro di Victor Osimhen. L’allenatore croato non stravede per le qualità del nigeriano, motivo per il quale in caso di permanenza a Torino potrebbero cambiare gli obiettivi di mercato. Quindi, il futuro dei bianconeri riguarda da molto vicino anche il Napoli.

Last Updated on 23 Mar 2025 – 15:01 by Giuseppe Ferrara