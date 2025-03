“Spinge per il ritorno”, ora l’affare diventa possibile: i tifosi del Napoli sognano!

In casa Napoli c’è molta gioia per il cammino della squadra. Intanto, però, starebbe prendendo forma anche un grande colpo di mercato.

La stagione si avvia verso la conclusione, ma il Napoli è già concentrato sul futuro. In modo particolare, la dirigenza starebbe pensando ai possibili colpi di mercato da mettere a segno nelle prossime settimane. Nelle ultime ore, anche grazie a nuovi dettagli emersi, sarebbe tornato di moda un vecchio obiettivo. Non a caso, lo stesso calciatore sarebbe felice di un clamoroso ritorno in Serie A.

Chiesa sogna il ritorno in Italia: c’è il Napoli alla finestra

La sessione di calciomercato invernale non è ancora iniziata, ma in casa Napoli si lavora già ai possibili colpi. In modo particolare, nelle ultime ore, sarebbe tornato di moda il nome di Federico Chiesa. Quest’ultimo, non è mai stato protagonista con il Liverpool e l’addio sarebbe tutt’altro che impossibile.

Il calciatore italiano non è primo nelle gerarchie di Arne Slot, motivo per il quale la cessione è dietro l’angolo. Come riportato da “Studio Sport” in onda su Italia 1, lo stesso giocatore starebbe spingendo per un possibile ritorno in Italia. Ovviamente, Chiesa non può essere felice del minutaggio fin qui ottenuto, motivo per il quale sarebbe a caccia di una nuova sfida.

Quale potrebbe essere la nuova tappa? Il Napoli, senza alcun dubbio. Il club azzurro segue Federico Chiesa già dalla scorsa estate, anche se poi l’affare non si concretizzò. I prossimi mesi potrebbero essere quelli “giusti”, ancor più a causa della scarsa concorrenza per l’acquisto del giocatore. Prima di procedere, ovviamente, sarà importante capire la formula dell’affare. Tale decisione spetta solo ed esclusivamente al Liverpool.