Rivoluzione Napoli, il mercato cambia tutto: Conte e Manna hanno deciso!

Il Napoli è tra i club più attivi sul mercato in entrata. La società azzurra starebbe già pensando ai possibili colpi futuri in vista della nuova stagione.

Sono già ore molto delicate in casa Napoli in vista del futuro. Il club azzurro, dopo un mercato di gennaio da dimenticare, sarebbe pronto a rifarsi subito durante la prossima estate. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte, ancor più visto il doppio settimanale. A tal proposito, l’allenatore di comune accordo con il DS Manna, avrebbe già individuato i profili adeguati al suo “gioco”. Tra questi, spiccano diversi nomi importanti.

Difesa inedita per il Napoli: i tre profili nel mirino

Il mercato estivo non è ancora iniziato, ma in casa Napoli è tempo di mettersi a lavoro. Negli ultimi giorni, il club azzurro ha già chiuso un colpo importante che riguarda Luca Marianucci, il quale arriverà dall’Empoli. Il giovane difensore, però, non sarebbe l’unico centrale “individuato” dalla dirigenza e in particolare modo dal DS Manna.

Non a caso, il direttore sportivo azzurro starebbe seguendo altri profili importanti per il futuro. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” i difensori nel mirino del Napoli sarebbero almeno tre. I prescelti sono: Sam Beukema (Bologna), Federico Gatti (Juventus) e infine Oumar Solet (Udinese). I difensori sopracitati assicurerebbero ad Antonio Conte la giusta esperienza sia in Italia che in campo europeo.

Ad oggi, non sono state ancora imbastite trattative con le società citate, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci novità importanti. Prima di procedere con l’acquisto di uno dei difensori sarà importante capire il budget messo a disposizione dal presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, potrebbe dar vita a numerosi colpi nella prossima sessione di mercato.