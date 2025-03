Nuovo obiettivo Napoli, il talento arriva dalla Turchia: ha già collezionato 5 gol e 2 assist!

Il Napoli è già molto attivo sul mercato in entrata. La società avrebbe presentato un’offerta per un noto calciatore.

In casa Napoli si pensa al presente ma anche al futuro. Il club azzurro, come ormai noto a tutti, starebbe pensando di rinforzare la squadra in vista dei prossimi anni. Tale obiettivo è ovviamente primario, con il DS Manna che proverà ad assecondare le richieste di Antonio Conte. Oltre all’Italia, però, la dirigenza starebbe monitorando alcuni profili esteri. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero emersi dettagli chiave su un calciatore turco nel mirino del club partenopeo.

Aydin nel mirino del Napoli: presentata la prima offerta!

Il Napoli guarda oltre la Serie A per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Il club azzurro e in modo particolare il DS Manna starebbe seguendo alcuni profili. Tra questi, spicca il nome di Oguz Aydin, calciatore di proprietà del Fenerbahce. Si tratta di un’ala sinistra che continua a rubare l’attenzione nella Super Lig turca.

Come riportato da diversi media locali, il Napoli starebbe seguendo con grandissima attenzione il calciatore. A tal proposito, il club azzurro avrebbe deciso di presentare un’offerta da ben 17.5 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Si tratta di una news molto importante, ancor più vista l’eta del giocatore. Quest’ultimo è nato nel 2000 e potrebbe essere l’esterno futuro del Napoli.

Come ampiamente analizzato, le qualità del calciatore sono ormai note. Nella stagione in corso, infatti, Oguz Aydin ha collezionato 15 presenze in campionato condite da ben 5 gol e 2 assist. Tutto ciò, sottolinea il rendimento offensivo del turco, il quale può diventare una pedina importante per Antonio Conte in vista della prossima stagione.