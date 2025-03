Lotta scudetto, guai in casa Inter: Inzaghi in ansia

Per l’Inter di Simone Inzaghi bisogna segnalare delle notizie molto importanti.

Il campionato è fermo per lasciare spazio agli impegni delle nazionali, ma nell’ultimo turno è capitato qualcosa di davvero importante. Il Napoli ha pareggiato solamente contro il Venezia, permettendo così all’Inter di Simone Inzaghi di allungare in classifica.

La ‘Beneamata’, grazie al successo ottenuto nello scontro diretto contro l’Atalanta, ha infatti adesso tre punti di vantaggio sul Napoli. Tuttavia, di fatto, in casa nerazzurra bisogna registrare delle brutte notizie per Simone Inzaghi.

Inter, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries non dovrebbero farcela per l’Udinese: buone speranze per Marcus Thuram

In giornata, infatti, sono tornati dalle loro nazionali i vari Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Denzel Dumfries. Questi ultimi tre lavoreranno per cercare di recuperare il prossimo match di campionato dell’Inter, ovvero quello dell’Udinese.

Anche se, almeno fino a questo momento, le presenze di Lautaro Martinez e Marcus Thuram con il team friulano sono davvero improbabili. Marcus Thuram, invece, dovrebbe farcela per scendere in campo contro l’Udinese. L’Inter, ovviamente, cercherà di vincere contro i bianconeri per mettere ancora più pressione al Napoli, visto che giocherà il giorno successivo in casa col Milan.

Last Updated on 23 Mar 2025 – 00:06 by William Scuotto