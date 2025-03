Germania-Italia, Spalletti ha deciso: ci sarà il DNA del Napoli a Dortmund!

Manca sempre meno alla super sfida tra Germania e Italia. Intanto, Luciano Spalletti ha sciolto tutti i dubbi di formazione.

Per l’Italia di Luciano Spalletti è già tempo di ripartire. Il ko contro la Germania a San Siro ha lasciato più di qualche scoria pericolosa nel giro della Nazionale, ancor più vista l’ottima prova maturata nell’arco dei novanta minuti. Gran parte della qualificazione è stata compromessa, ma nelle prossime ore andrà in scena il match di ritorno che potrebbe cambiare tutto. Proprio per l’importante occasione, il CT avrebbe scelto di puntare su un noto calciatore del Napoli.

Buongiorno protagonista con Spalletti: sarà lui il titolare

La sfida tra Germania e Italia non è mai scontata. Il match d’andata ha favorito i tedeschi, i quali hanno dominato sotto l’aspetto tecnico-tattico. A Dortmund, però, può accadere qualsiasi cosa con gli azzurri che potrebbero anche ribaltare il punteggio iniziale (1-2 per i tedeschi).

A tal proposito, da diversi giorni, Luciano Spalletti starebbe studiando la miglior formazione possibile. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” l’undici titolare è stato ormai scelto e le sorprese rispetto alla partita di San Siro non mancano. In modo cruciale, però, spicca il nome di Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, reduce da ottime prestazioni con il Napoli, sarà il pilastro della difesa italiani e avrà il compito di contrastare le offensive nemiche.

Discorso diverse, invece, per Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Il primo è in ballottaggio con Federico Gatti, con quest’ultimo che però appare nettamente in vantaggio sull’azzurro. Invece, la punta del Napoli dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio con ogni probabilità a Daniel Maldini.