“Tutto pronto per il rinnovo”, a breve l’ufficialità: si legherà al Napoli per i prossimi anni!

Il Napoli è molto concentrato sulla stagione attuale e sul futuro. Infatti, il club azzurro avrebbe blindato una pedina chiave nello scacchiere di Antonio Conte.

La stagione in corso sta quasi per volgere al termine, ma in casa Napoli si lavora già al futuro. In modo particolare, la dirigenza avrebbe scelto di risolvere alcune situazioni delicate che riguardano i rinnovi contrattuali. A tal proposito, nelle ultime ore, un noto prolungamento contrattuale avrebbe raggiunto l’epilogo finale. Il calciatore si legherà al club partenopeo per i prossimi anni, con l’annuncio ufficiale che è già in programma.

Meret rinnoverà con il Napoli: pronto un contratto biennale!

La storia d’amore tra Alex Meret e il Napoli proseguirà anche per i prossimi anni. L’estremo difensore è rinato grazie all’arrivo di Antonio Conte, il quale ha sempre creduto nelle sue immense qualità. A preoccupare il calciatore era proprio la situazione legata al futuro che però è stata risolta negli ultimi giorni.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” Alex Meret rinnoverà con il Napoli fino al 30 giugno 2027. Al tempo stesso, però, nel nuovo contratto sarà presente anche l’opzione per un’altra stagione, arrivando così fino al 2028. Ovviamente, si tratta di un rinnovo biennale che sottolinea la fiducia della società nei confronti del giocatore.

Negli ultimi tempi, numerosi club importanti tra cui l‘Inter avevano manifestato interesse per l’estremo difensore. Le voci di un possibile addio sono state spaziate via dalla dirigenza e dal calciatore stesso, il quale non ha mai voluto lasciare la Campania. Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale legato al rinnovo contrattuale.