Sorpresa Napoli, Manna torna su un vecchio pupillo: l’affare ora è riaperto!

Il Napoli è pronto a tornare su un vecchio obiettivo di mercato. Il calciatore è tornato nel mirino del DS Manna in vista dell’estate.

In casa Napoli si lavora incessantemente al futuro. Nonostante gli azzurri si stiano giocando lo Scudetto con l’Inter, la società è già abbastanza focalizzata sul futuro. In modo particolare, il DS Manna starebbe pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Quest’ultimo, assieme al dirigente, avrebbe scelto di puntare nuovamente su un vecchio pupillo. Infatti, durante i prossimi mesi la trattativa potrebbe incredibilmente riaprirsi.

Chiesa lascerà il Liverpool: c’è il Napoli in agguato

L’esperienza di Federico Chiesa in Premier League non è mai decollata. L’ex calciatore della Juventus ha vissuto momenti felicissimi in Italia, ma dopo l’infortunio al ginocchio nulla è stato più come prima. L’avventura al Liverpool avrebbe dovuto far “ripartire” l’esterno, il quale però è sceso in campo di rado negli ultimi mesi.

Come riportato da “Calciomercato.com” il club inglese avrebbe deciso di cedere Federico Chiesa al termine della stagione. Nonostante l’acquisto sia stato messo a segno solo un anno fa, la dirigenza ha scelto di scaricare l’italiano. L’opzione più probabile al momento sarebbe quella di un ritorno in Serie A, magari al Napoli.

Il club azzurro, infatti, sarebbe nuovamente in agguato. Il calciatore piace anche ad Antonio Conte, il quale spingerebbe volentieri per l’arrivo dell’ex Juventus. Al tempo stesso, però, anche il DS Manna vorrebbe puntare su Federico Chiesa, visto anche l’ottimo rapporto tra i due. Le condizioni per aprire una trattativa ci sono tutte, ancor più perché la formula ideale potrebbe essere anche quella di un prestito.

Federico Chiesa e il flop al Liverpool: un addio inevitabile

L’avventura di Federico Chiesa in Premier League è stata un sogno che non è mai diventato realtà. Arrivato al Liverpool con grandi aspettative, l’ex stella della Juventus sperava di ritrovare la magia dei tempi migliori, quelli in cui faceva impazzire le difese della Serie A. In Inghilterra, il campo l’ha visto con il contagocce: poche presenze, qualche sprazzo di classe, ma niente di abbastanza convincente per guadagnarsi un posto fisso. Una parabola che sa di occasione persa, sia per lui che per il club inglese.

Il nome di Federico Chiesa non è nuovo in casa Napoli. Antonio Conte vede nell’attaccante italiano l’elemento perfetto per il suo scacchiere tattico. Un esterno veloce, tecnico, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica: un profilo che farebbe comodo a chiunque, figuriamoci a un allenatore come lui, sempre affamato di vittorie.

Last Updated on 22 Mar 2025 – 13:00 by Giuseppe Ferrara