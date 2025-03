“Scelto l’obiettivo per l’estate”, il Napoli ha avviato i contatti: è già protagonista in Europa!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Il club azzurro avrebbe scelto l’obiettivo in vista della prossima stagione.

In casa Napoli si continua a lavorare sulla stagione in corso, ma in realtà uno degli obiettivi principali è la programmazione futura. Con l’avvento di Antonio Conte in panchina, il club azzurro ha aperto un nuovo ciclo che con ogni probabilità durerà diversi anni. A tal proposito, il DS Manna starebbe già lavorando al prossimo mercato estivo che rinforzerà ancor più la rosa a disposizione del tecnico salentino. Nelle ultime ore, sarebbe stato fissato un primissimo obiettivo.

Zhegrova è l’obiettivo del Napoli: sarà assalto in estate

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo importantissimo di mercato. La prossima sessione sarà totalmente diversa da quella invernale, motivo per il quale i tifosi si aspettano “colpi importanti”. Quest’ultimi, arriveranno in breve tempo e assicureranno ad Antonio Conte una squadra di altissimo livello.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il primo obiettivo della società azzurra porta il nome di Edon Zhegrova. Quest’ultimo, è un attaccante di proprietà del Lille che ha già rubato l’attenzione dei grandi club. Il calciatore è già da tempo nel mirino del Napoli, motivo per il quale nella prossima sessione di mercato potrebbe concretizzarsi definitivamente l’acquisto.

Il valore, ovviamente stabilito dal club francese, appare alla portata della dirigenza partenopea. Infatti, la richiesta del Lille si aggira sui 20-25 milioni di euro. A tali cifre, il Napoli riuscirà a portare alla Corte del Vesuvio un giocatore ideale per Antonio Conte. Non a caso, lo stesso tecnico, avrebbe già dato la massima disponibilità a tale innesto.

Zhegrova si avvicina al Napoli: i suoi numeri

Il Napoli è vicino a piazzare il primo colpo di mercato. Nonostante la squadra sia in piena corsa Scudetto, la società è consapevole di dover lavorare abbondantemente sul mercato. Infatti, in vista dell’estate, la dirigenza avrebbe già scelto alcuni obiettivi. Tra questi, come detto in precedenza, c’è anche Edon Zhegrova che lascerà il Lille nei prossimi mesi.

Ad oggi, il kosovaro è fermo ai box a causa di un problema fisico che non gli permette di scendere in campo da gennaio. Ciò nonostante, però, il ritorno in campo appare molto vicino. Fin qui, i numeri dell’esterno sono entusiasmanti viste le 12 presenze in Ligue 1 condite da 4 gol e 1 assist.

Al tempo stesso, anche in Champions League il rendimento è stato molto importante con 1 gol e 1 assist in 5 presenze. A rubare la scena, però, è l’arte del dribbling che da sempre accompagna il giocatore che presto potrebbe sposare il progetto di Antonio Conte.

