Ribaltone Napoli, ora Conte cambia tutto: accadrà contro il Milan

In casa Napoli si lavora già alla prossima sfida contro il Milan. A tal proposito, Antonio Conte starebbe studiando alcune mosse inedite.

La sosta per le Nazionali sta per essere archiviata, motivo per il quale è tempo di rituffarsi in campionato. Tra i club più “concentrati” c’è senza dubbio il Napoli di Antonio Conte, il quale contenderà lo Scudetto all’Inter fino alla fine. Ad oggi, il vantaggio dei nerazzurri è di soli tre punti, ma i partenopei sono attesi da una sfida delicatissima contro il Milan al Maradona. A tal proposito, l’allenatore salentino starebbe studiando diverse idee per la sfida contro i rossoneri.

Rivoluzione Napoli, cosa filtra verso la super sfida al Milan

In casa Napoli non c’è tempo per fermarsi. Nonostante la sosta per le Nazionali, Antonio Conte sarebbe già alle prese con alcune situazioni “delicatissime”. In modo principale, l’allenatore azzurro starebbe studiando la possibile formazione anti-Milan che scenderà in campo il prossimo 30 marzo.

La posta in palio al Maradona sarà altissima, motivo per il quale non sarà consentito commettere errori. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” arrivano ottime notizie per Antonio Conte. Quest’ultimo, potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo grazie al rientro a pieno regime di David Neres.

Oltre al talento brasiliano, però, il tecnico salentino potrà contare anche su Anguissa che è quasi totalmente recuperato. Discorso uguale per Olivera, il quale sta raggiungendo la miglior condizione fisica dopo l’infortunio. Quindi, contro il Milan sarà possibile vedere un Napoli totalmente diverso grazie alle scelte dell’allenatore.

