Mercato Napoli, ora lo scambio diventa possibile: l’ipotesi spiazza i tifosi azzurri!

Il Napoli è molto concentrato sul futuro in vista dei prossimi mesi. A tal proposito, il club azzurro starebbe sondando una possibile trattativa con un club italiano.

La stagione è ancora in corso, ma le tante società son già focalizzate sulla prossima annata. Naturalmente, tra queste c’è anche il Napoli di Antonio Conte. L’allenatore chiede un progetto duraturo, motivo per il quale sarà di fondamentale importanza intervenire sul mercato in entrata. A tal proposito, potrebbe prendere vita un clamoroso scambio di mercato proprio con un noto club italiano.

Gatti per arrivare ad Osimhen: idea clamorosa di Giuntoli!

Il calciomercato sta per entrare in una fase caldissima. Al momento, la sessione per gli acquisti è chiusa, ma i diversi club starebbero già lavorando a diverse trattative importanti. Non a caso, uno dei colpi più “quotati” della prossima estate potrebbe riguardare proprio le due rivali di sempre: Napoli e Juventus.

Come ormai noto, il club bianconero starebbe sondando la possibilità di acquistare Victor Osimhen in estate. L’attaccante rientrerà dal prestito al Galatasaray e verrà ceduto a titolo definitivo. Ad oggi, il nigeriano è il primo obiettivo di Cristiano Giuntoli che vorrebbe intavolare una trattativa con il suo vecchio club.

La missione sarà tutt’altro che semplice, motivo per il quale sarebbe nata un’idea innovativa. Come riportato da “TuttoSport” la chiave per convincere il Napoli a cedere Osimhen alla Juventus potrebbe essere Federico Gatti. Nelle ultime ore, il nome del difensore italiano è stato a lungo accostato al club azzurro che vorrebbe puntare su di lui in vista dei prossimi anni. Si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio asso nella manica a disposizione di Cristiano Giuntoli.

Gatti per rinforzare la difesa: pronto l’assalto del Napoli

L’idea di portare Federico Gatti a Napoli non è impossibile. Infatti, il club azzurro starebbe già pensando a come ricostruire una squadra altamente competitiva e un profilo come quello dell’italiano potrebbe rappresentare un investimento perfetto. Dall’altra parte, la Juventus sarebbe disposta a sacrificare un giocatore importante pur di mettere le mani su Osimhen, un bomber capace di fare la differenza in Serie A e in Europa. Insomma, uno scambio che accontenterebbe tutti, o quasi.

Ma attenzione: la trattativa non sarà una passeggiata di salute. Il Napoli, nonostante la volontà di cedere Osimhen, non ha alcuna intenzione di svenderlo e il prezzo potrebbe essere da capogiro. Si parla di cifre che superano i 70 milioni di euro, una somma che la Juventus potrebbe ammortizzare proprio inserendo Gatti nell’affare. In attesa di sviluppi, una cosa è certa: il calciomercato italiano è pronto a regalare emozioni forti.

