Italia, condizioni Politano: Spalletti spiega tutto

L’Italia giocherà domani il match di ritorno con la Germania, ma prima ci sono delle dichiarazioni di Spalletti su Politano.

Il Napoli, così come tutte le altre squadre, stanno vivendo un momento. Questi giorni, infatti, sono dedicati agli impegni delle varie nazionali. Tra le fila squadra di Antonio Conte, di fatto, ci sono tanti nazionali.

Basti pensare che solo nell’Italia di Luciano Spalletti con ben cinque giocatori del Napoli. Tra questi, dopo tanto tempo dalla sua ultima presenza, bisogna inserire Matteo Politano. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle dichiarazioni importanti dell’allenatore del terzo scudetto della storia del team partenopeo.

Italia, Spalletti su Politano: “Sta bene, l’ho cambiato perché avevo bisogno di qualche centimetro in più”

Luciano Spalletti, esattamente nella conferenza stampa di presentazione del match di domani contro la Germania:

“Come sta Politano? Sta bene, nel match l’ho tolto perché in quel momento avevamo bisogno di qualche centimetro in più. Ci ho messo mano credendo di far bene. L’ho cambiato perché aveva strappato e rincorso molte volte. Matteo è bravo in quel ruolo, anche se è proprio il suo”.

Il ct della Nazionale italiana ha parlato anche di un altro giocatore del Napoli, ovvero Buongiorno:

“Bastoni può far bene anche da centrale. Sia lui che Buongiorno sono ottimi giocatori. Entrambi, tra l’altro, potrebbero cambiare con Calafiori“.

Last Updated on 22 Mar 2025 – 21:41 by William Scuotto