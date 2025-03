Italia, Buongiorno avvisa tutti: il messaggio non lascia dubbi

In casa Italia bisogna registrare delle parole importanti di Alessandro Buongiorno.

Con la sosta del campionato, di fatto, la luce dei riflettori dei media e dei tifosi è tutta rivolta verso la Nazionale italiana. Quest’ultima, infatti, è impegnata nel quarto di finale di Nations League contro la Germania.

Il match di andata di giovedì scorso dello Stadio San Siro ha visto il successo dei tedeschi. Mentre domani a Dortmund ci sarà il match di ritorno. Proprio per questa gara bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti da parte di Alessandro Buongiorno.

Italia, Buongiorno: “Abbiamo cercato di ricaricare le pile. Avremo la massima attenzione sui calci piazzati”

Il giocatore del Napoli, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa:

“Dortmund? Questo stadio è davvero emozionante, dove abbiamo dei bei ricordi. Abbiamo cercato di ricaricare le pile. Gol presi da calcio da fermo? Ne abbiamo parlato tra di noi ed ha ragione il mister: non la dobbiamo far diventare una ossessione”.

Alessandro Buongiorno ha poi concluso il suo intervento:

“Affronteremo i calci da fermo dei nostri avversari con la massima attenzione, parlando tra di noi. Si è persa la marcatura ad uomo? Oggi vengono richieste più capacità offensive. Poi, ovviamente, ogni difensore ha le sue caratteristiche e si cerca di migliorare in entrambe le fasi di gioco”.

