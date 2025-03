Nazionale, Buongiorno: “Abbiamo voltato pagina”

Le parole del difensore del Napoli alla vigilia del match di ritorno con la Germania: aspetto mentale e sensazioni.

Dopo la sconfitta di San Siro, la Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la gara di ritorno per provare a ribaltare il 2-1 subito all’andata. Nel Signal Iduna Park di Dortmund l’ex tecnico del Napoli sarà costretto a fare a meno di Riccardo Calafiori, che durante il match con la Germania ha subito un infortunio al ginocchio.

Al suo posto ci sarà, quindi Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli dovrà farsi trovare pronto in un match delicatissimo, nel quale l’Italia dovrà compiere un mezzo miracolo per superare il turno.

Buongiorno è carico, sarà titolare contro la Germania

Ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale italiana, Alessandro Buongiorno ha commentato la gara di andata ma anche la mentalità con cui il gruppo di Spalletti sta preparando il ritorno.

“Abbiamo preparato in questi due giorni la partita, rivisto un po’ gli errori della gara di giovedì e arriveremo sicuramente con lo spirito giusto in Germania. Abbiamo voltato subito pagina concentrandoci sul ritorno, le partite sono tutte da giocare e ci arriveremo al meglio”, ha commentato Buongiorno.

Last Updated on 22 Mar 2025 – 17:06 by Giorgio D’Andrea