De Laurentiis è atteso a Napoli: il ritorno “coincide” con una trattativa cruciale!

Aurelio De Laurentiis farà ritorno a Napoli nei prossimi giorni. Ad attendere il patron azzurro ci sarà una trattativa di fondamentale importanza.

Prosegue l’incredibile stagione del Napoli che contenderà lo Scudetto all’Inter fino alla fine. Intanto, però, la dirigenza è molto focalizzata sul futuro e in modo particolare sulla questione legata al Centro Sportivo. Non a caso, nei prossimi giorni ci sarà il ritorno in Italia del presidente Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, è atteso da una trattativa cruciale che cambierà inevitabilmente il futuro del club partenopeo.

Fissato il rientro a Napoli: De Laurentiis prepara la svolta epocale!

Le cose stanno cambiando ed anche in modo molto veloce. Il mondo Napoli è passato dal vivere una stagione disastrosa ad un’annata completamente diversa, dove lo Scudetto appare alla portata. Intanto, però, il club azzurro sarebbe focalizzato anche sul futuro con il presidente De Laurentiis pronto ad investire una grossa somma di denaro.

Il tema principale resta lo stesso: il nuovo Centro Sportivo. Negli ultimi giorni, c’è stata una netta accelerata che “costringerà” il patron azzurro a tornare in Italia. Come riportato da “La Repubblica” il rientro dovrebbe essere fissato per i prossimi giorni, forse anche prima della super sfida contro il Milan.

Il motivo? Ovviamente si tratta della trattativa per l’acquisto dei terreni di proprietà della famiglia Coppola. Lo spazio sorge in località La Piana, sempre in provincia di Caserta dove con ogni probabilità sorgerà il nuovo mondo Napoli. Al momento, è stata già raggiunta un’intesa di massima, ma sarà necessario il rientro del patron per concludere l’affare. Ovviamente, in assenza di Aurelio De Laurentiis, la vicenda è seguita da uomini di fiducia come Andrea Chiavelli, Tommaso Bianchini e Fabrizio Versiero.