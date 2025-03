Napoli, oggi è la Giornata contro il razzismo: arriva il messaggio commovente sui social da parte della società partenopea.

Il 21 marzo di ogni anno si celebra “La Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale“. Consapevole dell’importanza del tema, anche il Napoli Calcio ha voluto sensibilizzare i suoi tifosi sull’argomento.

La società di De Laurentiis stamane lo ha fatto con un messaggio emanato tramite i suoi profili social in cui campeggia una fotografia eloquente. “No al razzismo” è il motto di oggi.

Napoli, messaggio della società contro il razzismo

Questo il post degli azzurri:

“Il pallone rotola senza chiedere chi siamo. Non chiede il colore della pelle, da dove veniamo, che lingua parliamo. Ci unisce nella stessa emozione, ci lega nello stesso respiro. Il calcio è libertà, è casa di tutti. E nella nostra casa, il razzismo non entra“.

Il post del Napoli contro il razzismo è piaciuto ai tifosi, che hanno commentato con messaggi di approvazione. Oggi, 21 marzo, come ogni anno si celebra la “La Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale“. Sport come il calcio uniscono i popoli in rifiuto di ogni discriminazione. Anche il Napoli si fa promotore di questi messaggi positivi.

