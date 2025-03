Italia, condizioni di Politano: Spalletti ha risposto in conferenza

Dopo il ko dell’Italia contro la Germania, di fatto, bisogna registrare un importante aggioramento sulle condizioni di Politano.

L’Italia è uscita sconfitta dal match di andata del quarto di finale di Nations League contro la Germania. Il match di San Siro è terminato con il risultato finale di 1-2 a favore delle squadra tedesca.

La squadra di Luciano Spalletti, nonostante il ko, ha comunque giocato una buona prestazione. Tra i più positivi, di fatto, bisogna sicuramente inserire Matteo Politano. Proprio su quest’ultimo bisogna rilasciare delle dichiarazioni importanti dello stesso CT.

Italia, Spalletti: “Dobbiamo valutare le condizioni di Politano”

L’ex allenatore, esattamente nella classica conferenza stampa del post gara, ha infatti parlato così delle dichiarazioni del giocatore del Napoli:

“Politano? Dobbiamo valutare le sue condizoni fisiche, così come quelle di Zaccagni. Se quest’ultimo non ce la dovesse chiamare, di fatto, Baldanzi potrebbe essere convocato”.

Luciano Spalletti ha parlato anche della prestazione fornita da Giacomo Raspadori:

“Sono soddisfatto della sua prestazione. A fine gara ho fatto i complimenti ai ragazzi. Poi rivedrò la partita, ma non siamo stati travolti dalla loro qualità tecnica. Sono convinto che a Dortmund possiamo fare una buona gara”.

