Calciomercato Napoli, colpo da 40 milioni: sfida lanciata

Il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Su una di queste, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Il Napoli di Antonio Conte, vista la sosta del campionato per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, ha disputato ieri a Castel Volturno un allenamento congiunto con la Puteolana (squadra campana del campionato di Serie D). Gli azzurri hanno vinto per 2-1, dove bisogna segnalare il rientro in campo di David Neres.

Questa è sicuramente un’ottima notizia per Antonio Conte in vista del match del 30 marzo contro il Milan. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna registrare un importante retroscena per quanto riguarda il calciomercato.

Calciomercato, Napoli su Lucca: l’Udinese chiede 40 milioni

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, al club partenopeo piace tantissimo Lorenzo Lucca che, però, è seguito dal Milan e da diverse squadre della Premier League. L’Udinese, tra l’altro, chiede la bellezza di 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni dell’attaccante italiano.

Questa cifra richiesta dal team friulano, ovviamente, è molto alta, nonostante le grosse risorse che ha a propria disposizione il Napoli nella prossima sessione estiva di calciomercato. Al netto della richiesta dell’Udinese per Lorenzo Lucca, di fatto, si può sicuramente confermare che il club partenopeo ha tutta l’intenzione di prendere per l’anno prossimo un super vice-Lukaku.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 19:06 by William Scuotto