Addio Napoli, Manna alza bandiera bianca: la decisione è presa

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare una brutta notizia di calciomercato.

Il Napoli, come tutti i grandi club, è solito visionare sempre più profili per ogni ruolo. In maniera tale da non trovarsi mai impreparato.

A gennaio i partenopei hanno provato ad intavolare una trattativa per un calciatore di Serie A che però adesso sta per rinnovare col suo club. Si tratta dell’esterno svizzero Dan Ndoye, calciatore del Bologna e che con Vincenzo Italiano sta facendo particolarmente bene.

Esclusiva di Schira: “Il Bologna vuole rinnovare Ndoye, addio Napoli

Nicolo Schira, noto giornalista ed esperto di calciomercato, via X ha svelato un retroscena del mercato di gennaio e dell’offerta di Manna per Ndoye del Bologna:

” Il Napoli voleva Dan Ndoye nella sessione invernale di calciomercato, ma il Bologna ha rifiutato un’offerta importante (circa 20 milioni di euro) per trattenere l’esterno svizzero”.

Ma il giornalista esperto di calciomerrcato adesso annuncia che il Bologna s’è messo al lavoro per il rinnovo del giocatore:

“Il Bologna ha avviato le trattative per cercare di estendere il contratto di Dan Ndoye

fino al 2029″.

Il Napoli quindi non potrà provare a riprendere lo svizzero, quantomeno non con la stessa cifra proposta a gennaio.

