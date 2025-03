Calciomercato Napoli, che sfida con il Milan: duello da 30 milioni

In questi giorni di sosta, di fatto, il Napoli è al centro di un duello di calciomercato con il Milan.

Dopo aver vinto contro la Fiorentina, di fatto, il Napoli ha ottenuto un altro pareggio. Domenica scorsa, infatti, gli azzurri hanno solamente pareggiato per 0-0 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Con questo pareggio, considerando anche il successo dell’Inter contro l’Atalanta, il Napoli ha visto aumentare a tre punti il proprio distacco dalla vetta della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, con l’arrivo della sosta del mese di marzo, in casa partenopea si sta parlando molto di calciomercato. Su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare un duello proprio con il Milan.

Calciomercato Napoli, anche il Milan su Lucca dell’Udinese: l’annuncio

A raccontare questa sfida di calciomercato, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’, è stata Monica Tosolini, giornalista di Udineseblog e Tele Friuli:

“Lucca? Piace a tante squadre, tra cui il Milan. Ibrahimovic lo stima parecchio. Non so se Lucca sia pronto per una grande squadra, ma questa è la sua ambizione. I Pozzo lo cederanno per non meno di 30 milioni di euro”.

Il Napoli, dunque, dovrà battere la concorrenza del Milan per arrivare a Lorenzo Lucca. Quest’ultimo, di fatto, è stato designato dal club partenopeo come il profilo perfetto per ricoprire l’anno prossimo il ruolo di vice-Lukaku.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 00:44 by William Scuotto