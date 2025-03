Napoli, la conferma sul big è una manna: Conte esulta

Test amichevole quest’oggi del Napoli contro la Puteolana, dove c’è stata un’ottima notizia per lo stesso Conte.

Dopo il deludente pari rimediato allo Stadio Luigi Penzo contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, il Napoli ha salutato tanti suoi giocatori. Questi ultimi, infatti, hanno lasciato Castel Volturno per partire alla volta dei ritiri delle loro rispettive nazionali.

Tuttavia, per Antonio Conte non è mai tempo di fermarsi. Anzi, come annunciato da lui nel post gara di Venezia, quest’oggi il suo Napoli ha svolto un allenamento congiunto con la Puteolana (squadra campana del campionato di Serie D).

Napoli, allenamento congiunto con la Puteolana: David Neres in campo

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, questo test amichevole ha permesso ad Antonio Conte di sperimentare la bellezza di due moduli: 4-3-3 ed il 4-2-3-1. Ma la notizia più importante è quella che riguarda il ritorno in campo di un suo big: David Neres.

Il brasiliano, infatti, ha potuto riassaggiare il campo e, dunque, è pienamente recuperato per il match contro il Milan. Questa gara contro la Puteolana, di fatto, ha permesso a chi gioca meno di mettere minuti importanti nelle proprie gambe. Tra i marcatori da segnalare bisogna sicuramente inserire Simeone ( in gol su rigore) e Ngonge .

