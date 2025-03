Italia-Germania, è tutto ufficiale: il Napoli gongola grazie a Spalletti

Il Napoli di Conte ha ricevuto un’ottima notizia dalla sfida tra Italia e Germania.

Il Napoli ha gettato al vento una grande occasione domenica scorsa, ovvero quella di dare una grosso segnale all’intero campionato. Con il pari rimediato allo Stadio Penzo contro il Venezia, infatti, gli azzurri hanno visto aumentare a tre punti il proprio ritardo dall’Inter.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, dunque, il Napoli dovrà assolutamente battere il Milan per cercare di non perdere definitivamente il treno scudetto. Tuttavia, in attesa della sfida contro la squadra di Sergio Conceicao, in casa partenopea bisogna registrare un’ottima notizia che arriva dall’ex Spalletti.

Italia, ben tre giocatori titolari del Napoli titolari contro la Germania: la formazione scelta da Spalletti

Da pochi minuti, infatti, sono state diramate le formazioni della gara di andata del quarto di finale di Nations League tra l’Italia e la Germania e tra le fila azzurre ci sono ben tre giocatori del Napoli: Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Giacomo Raspadori.

Questa è sicuramente una buona notizia per la squadra di Antonio Conte, visto che certificano l’ottima stagione di quest’anno. Mentre gli altri due giocatori del Napoli convocati da Spalletti, ovvero Meret e Buongiorno, resteranno in panchina.

Ecco la formazione ufficiale dell’Italia: (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean Raspadori.

