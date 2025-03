Calciomercato Napoli, arriva il dietrofront di Juan Jesus sul futuro: nuova decisione in vista della prossima stagione.

Rinnovo o non rinnovo. Questo è il dilemma di Juan Jesus da qui fino al termine della stagione. Chiamato in causa a dicembre dopo l’infortunio di Buongiorno, l’esperto difensore brasiliano classe 1991 si è reso artefice di buone prestazioni che ne hanno “ripulito” la reputazione dopo alcuni errori gravi della scorsa stagione. Per oltre un mese e mezzo è stato lui il titolare designato da Conte, fiducia ripagata con piena sufficienza soprattutto nelle vittorie di gennaio contro Atalanta e Juventus.

Da qui le indiscrezioni di calciomercato sul possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025. Il difensore, dal canto suo, avrebbe già deciso cosa fare.

Calciomercato Napoli, le ultime sul rinnovo di Juan Jesus

Sul futuro di Juan Jesus nelle ultime settimane sono apparse diverse voci discordanti. Domenica scorsa è arrivata la notizia secondo la quale Conte ne avrebbe chiesto il rinnovo del contratto. Dato per possibile partente, il difensore avrebbe convinto il tecnico con il suo atteggiamento in campo nelle gare in cui mancava Buongiorno. Tuttavia, stamane “Tuttosport” riporta notizie ben diverse.

In scadenza il prossimo 30 giugno, scrive il quotidiano torinese, Juan Jesus andrà via da Napoli a parametro zero e farà ritorno in Brasile. Il suo finale di carriera, stando a queste nuove indiscrezioni, dovrebbe essere quindi lontano dal calcio italiano ed europeo. Approdato in Italia nel lontano gennaio del 2012, Juan Jesus ha vestito in Italia le maglie di Inter e Roma oltre a quella dei partenopei.

Napoli, Juan Jesus verso l’addio?

Classe 1991, nella stagione in corso Juan Jesus ha finora raccolto 14 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il suo bottino è di 1 gol, 1 assist e 2 ammonizioni. In totale, in carriera, fino a oggi ha disputato 253 partite in Serie A con 5 gol e 2 assist. Tra Champions League ed Europa League (compresi i playoff di qualificazione), sono ben 60 le sue apparizioni. Il difensore, infine, vanta anche 4 presenze con la Nazionale brasiliana.

Approdato all’Inter con le stimmate del predestinato circa tredici anni fa, Juan Jesus non è mai riuscito a compiere il definitivo salto di qualità. Nel suo palmarès può comunque vantare la vittoria dello Scudetto ottenuta proprio in azzurro nel 2022/23. Ora per il suo futuro si prospetta un dilemma: essere o non essere un giocatore del Napoli.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 12:35 by Felice Leopoldo Luongo