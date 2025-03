Mercato Napoli, super offerta da 20 milioni: svelato il retroscena

Calciomercato Napoli, spunta la grande offerta di De Laurentiis per il talento di Serie A: è già arrivata la risposta del suo club. Il retroscena e le ultime novità.

Napoli al lavoro su più fronti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Se l’esito della lotta Scudetto è ancora incerto, una delle sicurezze della squadra di Conte, a meno di clamorosi stravolgimenti, è il piazzamento in zona Champions League al termine del campionato. Una probabilità che, insieme a molti onori, obbliga a degli oneri il presidente De Laurentiis.

L’addio di Kvaratskhelia, per esempio, non è stato ancora colmato a dovere. Okafor non convince e sembra palese la necessità di investire ulteriori milioni per rinforzare la corsia sinistra dell’attacco. Proprio per quel reparto spunta un retroscena di calciomercato su un obiettivo degli azzurri.

Calciomercato Napoli, 20 milioni per Ndoye: il retroscena

Come riporta il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo “X”, il Napoli voleva Dan Ndoye del Bologna nella sessione invernale di calciomercato, ma i rossoblu avrebbero rifiutato un’offerta importante da circa 20 milioni di euro per tenere l’ala svizzera.

Non sarebbe da escludere, però, un possibile nuovo tentativo di De Laurentiis la prossima estate. Il soldi da investire, considerando la somma di incassata da Kvara e gli introiti della Champions, ci sono e andranno spesi. Il profilo di Ndoye potrebbe dunque tornare di attualità.

Behind The Scenes – #Napoli wanted Dan #Ndoye in the winter transfer window, but #Bologna have turned down an important bid (around €20M) to keep the swiss winger. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 19, 2025

Napoli su Ndoye, i numeri dell’esterno offensivo

Classe 2000, Dan Ndoye è alla sua seconda stagione in Serie A. Se la scorsa annata l’aveva conclusa con sole 2 reti in 34 presenze, il bottino di quest’anno è molto più consistente. In 33 presenze stagionali, sono 7 i gol segnati e 3 gli assist forniti.

Capace di giocare sia a destra che a sinistra in un 4-3-3, Ndoye è un esterno molto veloce e abile nel dribbling. In passato non ha mostrato grandi capacità realizzative ma la stagione in corso dimostra i suoi notevoli miglioramenti anche in questo fondamentale. Manna osserva e resta in attesa di capire se sferrare o meno un nuovo attacco per convincere il Bologna a cederlo in estate.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 09:00 by Felice Leopoldo Luongo