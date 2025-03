Politano favorito: le ultime sulla formazione dell’Italia

Tra i convocati in Nazionale in vista del doppio incontro con i tedeschi figura nuovamente Matteo Politano, autore di un’ottima stagione agli ordini di Conte. Nel caso in cui Politano scendesse in campo da titolare, infatti, l’Italia riproporrebbe l’asse ‘napoletano’ con Di Lorenzo (in questo caso nel ruolo di braccetto destro). Qualora Politano dovesse sedere in panchina, Buongiorno prenderebbe il ruolo di braccetto difensivo e Di Lorenzo si sposterebbe come esterno del centrocampo a 5 dando più solidità in fase di contenimento.

L’esterno non indossa la maglia dell’Italia dal 20 novembre 2023, quando gli azzurri pareggiarono zero a zero contro l’Ucraina nel match di qualificazione a Euro 2024. Al momento, sembra lui il favorito nel ballottaggio tutto napoletano con Buongiorno.

Queste le probabili formazioni di Italia-Germania: