Di Lorenzo manda un messaggio netto: l’annuncio in diretta

Di Lorenzo è stato intervistato dopo il ko dell’Italia di questa sera contro la Germania.

L’Italia di Luciano Spalletti è uscita sconfitta nell’andata del quarto di finale di Nations League contro la Germania. Tra gli azzurri serpeggia un po’ di amarezza, visto che erano riusciti a passare in vantaggio nel primo tempo con Sandro Tonali.

Nella seconda frazione di gara, invece, la Germania ha ribaltato il match con le reti realizzate da Kleindienst e Goretzka. Al netto del ko, però, l’Italia ha comunque fornito una buona prestazione. A conferma di tutto ciò, di fatto, bisogna registrare alcune dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo.

Italia, Di Lorenzo il ko con la Germania: “Restiamo comunque fiduciosi”

Il capitano del Napoli, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Rai Sport’, ha infatti, parlato così:”

“Sappiamo che queste partite si giocano sui dettagli e su questo sono stati più bravi. Dispiace perché, secondo me, la squadra ha fatto una buona gara. Abbiamo approcciato bene, dispiace per il risultato. Andremo lì a giocarci la gara. Nel secondo tempo è entrata una punta molto brava nel gioco aereo. Nell’episodio del gol, purtroppo, abbiamo perso il giocatore avversario. Bicchiere è mezzo pieno, perché abbiamo fatto un buon match: siamo fiduciosi per il match di ritorno”.

Giovanni Di Lorenzo ha poi concluso il suo intervento:

“Psicosi dei gol subiti di testa? No, come ha detto il mister. Abbiamo difeso in maniera diversa, ma abbiamo preso lo stesso gol. Le palle inattive sono un aspetto importante di questo sport, dobbiamo migliorare. Inserimenti di Goretzka? Ci hanno dato fastidio. Anche questa sera abbiamo dato il messaggio che stiamo migliorando e di proporre qualcosa di importante”.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 23:41 by William Scuotto