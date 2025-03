Flop Di Lorenzo a Venezia, commento e reazione a sorpresa di Conte

Anche Antonio Conte stentava a credere quanto visto al Penzo di Venezia: così l’allenatore ha commentato la prestazione opaca di Giovanni Di Lorenzo



Il tecnico del Napoli quasi non credeva ai suoi occhi dopo i tanti errori visti in campo dai suoi ragazzi a Venezia. La qualità del palleggio è stata piuttosto bassa, tant’è che l’allenatore ha dato colpo al terreno di gioco. Ma c’è dell’altro.

Infatti, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nella trasmissione Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo, è intervenuto il bordocampista di DAZN Alessio De Giuseppe che ha svelato la reazione di Conte sui continui errori di Di Lorenzo, a tal punto da fargli una domanda:

“Antonio Conte era tonico, seguiva ogni azione dei ragazzi. A parte l’ultimo contropiede, ci sono state cose positive. Il Napoli ha sbagliato tecnicamente. Penso ad alcuni appoggi sbagliati, alla catena di destra che ha funzionato molto male. Ad una frase detta a Di Lorenzo: “Ma che c’hai oggi”. Non si capacitava di alcune scelte tecniche”

Insomma, è girato tutto male. Dal palo di Raspadori, al gol salvato sulla linea da parte di Radu, fino agli errori di Di Lorenzo. E il capitano è uno dei pochi che raramente sbaglia partita.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 22:36 by Leonardo Zullo