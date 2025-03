L’intermediario ‘spaventa’ il Napoli parlando delle ultime news di calciomercato. Le ultime sull’obiettivo di Manna e Conte per l’attacco.

Con la pausa delle Nazionali in corso, a fare da padrone in questi giorni è il calciomercato. Il Napoli. in particolare, sembra avere le idee chiare sui profili da acquistare in vista della prossima stagione quando, con tutta probabilità, ci saranno tre competizioni da affrontare.

In difesa è fatta per Marianucci: il difensore arriverà dall’Empoli per una cifra vicina ai 9 milioni di euro e dovrebbe firmare un quinquennale. In attacco resta da sostituire la grave perdita di Kvara. Proprio sul reparto offensivo degli azzurri si è soffermato l’intermediario Serxhio Mezi il quale ha però rifilato una brutta notizia a Manna e Conte.

Napoli, intermediario Zhegrova: “Lo voleva Conte, ora vale 60 milioni”

Nel corso della trasmissione “Il Napoli su Telecapri“, è intervenuto Serxhio Mezi, l’intermediario per l’affare Zhegrova:

“Doveva trasferirsi a Napoli già in estate se Kvaratskhelia fosse andato al PSG. Fu un’indicazione di Conte per il mercato estivo. Poi se n’è parlato anche a gennaio, ma l’infortunio ha complicato le cose”.

Per l’estate, però, il discorso è adesso molto più complesso a sua detta:

“Per la prossima estate il discorso è cambiato: ora ci sono Barcellona e United, secondo voi può il Napoli competere con queste squadre? Quando ci sono cifre alte, non penso che una società italiana possa pensare di acquistare, anche perché le loro offerte sono concrete. Oggi il prezzo del giocatore è di 60 milioni di euro, questo chiede il Lille“.

Serxhio Mezi ha parlato anche delle condizioni fisiche di Zhegrova dopo l’infortunio:

“Aspettiamo il mese di aprile, ma posso assicurarvi che tornerà più forte di prima. Ha carattere, è serio sul lavoro, oggi sono i medici che gli chiedono di aspettare, lui vorrebbe giocare“.

Napoli, Mezi su Zhegrova e Ismajli: le rivelazioni

Insomma, le chances di arrivo in azzurro di Edon Zhegrova ssembrano essersi notevolmente abbassate, dopo che tanto si era chiacchierato di lui come possibile sostituto di Kvaratskhelia a gennaio e anche come colpo ad effetto per l’estate.

Tra i calciatori accostati al Napoli negli ultimi mesi figura anche il 28enne Adriasn Ismajli dell’Empoli. Serxhio Mezi, che cura come intermediario anche i suoi interessi, si è soffermato sulle prospettive di mercato:

“Ismajli? Andrà a scadenza di contratto e non penso che il Napoli tornerà su di lui. Sopratutto per un fatto anagrafico”.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 22:46 by Felice Leopoldo Luongo