Napoli, il futuro dei prestiti: da Lindstrom a Natan, chi torna e chi resta? Report e analisi

Il Napoli valuta il futuro dei suoi giocatori in prestito: da Lindstrom e Cajuste a Natan e Cheddira: cosa succederà in estate. L’analisi

Il Napoli sta già pensando al futuro, e l’estate 2025 sarà un momento cruciale per decidere il destino dei suoi giocatori in prestito. Da Jesper Lindstrom a Jens Cajuste, passando per Natan, Gaetano, Zanoli, Folorunsho, Zerbin e Caprile, fino ai rientri di Victor Osimhen e Walid Cheddira, la dirigenza azzurra ha un bel da fare. Ogni giocatore ha una storia a sé, tra diritti di riscatto, obblighi e prestazioni altalenanti, e il club deve scegliere con attenzione per costruire una squadra ancora più competitiva.

Con Antonio Conte al timone e un ritorno in Champions League da preparare, il Napoli non può permettersi passi falsi. Tra chi resterà, chi partirà e chi tornerà per giocarsi le sue carte, scopriamo cosa potrebbe succedere ai giocatori in prestito, con un’analisi dettagliata che sta facendo parlare i tifosi.

Napoli, l’analisi dettagliata sui prestiti: chi resta e chi parte

Il Napoli ha diversi giocatori in prestito, e l’estate 2025 sarà decisiva per capire chi farà parte del progetto e chi invece saluterà definitivamente. Partiamo da Jesper Lindstrom: l’ala danese, in prestito all’Everton, ha collezionato 30 presenze con 0 gol e 2 assist. I Toffees hanno un diritto di riscatto a 22,5 milioni, ma le sue prestazioni non hanno convinto. Sarà difficile cederlo.

Discorso simile per Jens Cajuste, all’Ipswich: 25 presenze e 1 gol, con un diritto di riscatto a 12 milioni che potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza. Anche qui, però, i numeri non entusiasmano. Inoltre, la squadra di Premier sembra destinata alla retrocessione.

Passiamo alla difesa: Natan, al Betis, ha disputato 38 presenze con 1 gol, e il club spagnolo può riscattarlo per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Chance più alte in questo caso. Alessandro Zanoli, al Genoa, ha 26 presenze e 1 assist, con un diritto di riscatto a 7 milioni che diventerà obbligo a determinate condizioni. Verranno fatte valutazioni, ma i rossoblu non sembrano convintissimi.

In mezzo al campo, Gianluca Gaetano (22 presenze, 1 gol) sarà riscattato obbligatoriamente dal Cagliari per 6 milioni, mentre Michael Folorunsho, alla Fiorentina, ha un diritto di riscatto a 8 milioni dopo 10 presenze non sempre brillanti. Zerbin ha un obbligo di riscatto a 4 milioni solo in caso di salvezza del Venezia, molto complicata. Infine, il portiere Elia Caprile, al Cagliari, ha 10 presenze e un diritto di riscatto a 8 milioni. Quasi sicuramente i sardi lo confermeranno. Una perdita importante per la rosa azzurra.

Osimhen e Cheddira, rientro momentaneo: cosa succederà

Tra i rientri più attesi ci sono quelli di Victor Osimhen e Walid Cheddira, due attaccanti con storie molto diverse. Osimhen, in prestito al Galatasaray, sta vivendo una stagione da sogno: 26 gol in 30 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione di club come Barcellona e Manchester United. Il Napoli vuole cederlo a titolo definitivo, con una base di 75 milioni, e il suo futuro sarà uno dei temi caldi dell’estate. Victor è fuori dal suo progetto, e la cessione sembra inevitabile.

Dall’altra parte c’è Walid Cheddira, di ritorno dall’Espanyol con un bottino magro: 1 gol in 21 presenze. L’attaccante marocchino non ha brillato in Spagna, e il suo futuro al Napoli appare incerto. Potrebbe essere girato di nuovo in prestito, magari a una squadra di Serie A come il Verona, che in passato aveva mostrato interesse, o essere usato come pedina di scambio in qualche trattativa.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 12:41 by Claudio Mancini