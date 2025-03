Napoli, Inter o Atalanta: Manna smentisce tutti e chiarisce un concetto sullo Scudetto

Giovanni Manna fa chiarezza sulla corsa Scudetto e smentisce tutti gli esperti analisti che davano il Napoli favorito senza coppe europee

A pochi giorni dallo 0-0 in trasferta contro il Venezia, Giovanni Manna a margine del trofeo Maestrelli tenutosi a Montecatini commenta così l’andamento della squadra in campionato:

“Abbiamo costruito un percorso virtuoso e ci stiamo giocando questa chance. L’Inter è molto forte, quindi vediamo. Se sei lì, puoi arrivare in fondo. Abbiamo fatto qualcosa di importante, dobbiamo restare concentrati”.

Poi il ds del Napoli prosegue la sua analisi sulla squadra e sul mister, come riporta TMW:

“Le scelte sono state fatte in funzione di una ripartenza e ricostruzione. Il mister è stato un elemento fondamentale in questo percorso. Ha avuto un impatto decisivo nel lavoro quotidiano. La sua storia parla per lui. Quindi, è un percorso che stiamo facendo insieme, e dobbiamo esserne contenti. Voglio ringraziare anche Chiavelli e il presidente De Laurentiis che ci hanno permesso di arrivare fin qui”

Il sogno Scudetto e il Napoli costruito per altri obiettivi: parla Manna

Alla premiazione ci sono Claudio Ranieri, Filippo Inzaghi, Alberto Zaccheroni e a distanza, in collegamento, anche Carlo Ancelotti. Tra i protagonisti della serata Giovanni Manna, che ha posto l’accento sugli obiettivi del Napoli e la costruzione della rosa:

“Lo Scudetto era un sogno, poi l’abbiamo vissuto. Ce lo siamo guadagnato sul campo, ce lo siamo meritati. Non siamo ancora una squadra costruita per vincere, ma i ragazzi ogni giorno hanno dimostrato di avere dei valori importanti e li stanno mettendo in campo”.

Insomma, il dirigente azzurro ha voluto chiarire un aspetto che a molti non è apparso limpido e trasparente sin dai primi giorni di Antonio Conte a Napoli. Il club azzurro, arrivato decimo nella tragica stagione 2023-24, aveva bisogno di trovare nuovamente i suoi equilibri e ha posto altri obiettivi, differenti da quelli del quarto titolo. Un concetto che ha ribadito più volte anche lo stesso allenatore, visto che la squadra non ha un’ossatura vincente e ha una panchina di livello inferiore rispetto ad altre avversarie di Serie A. Ciò non toglie, che a nove partite dal termine, il Napoli farà di tutto per provare a vincere il tricolore.

Ora, dunque, è corsa a 3. Atalanta, Inter e Napoli hanno tutte le carte in regola per concludere questo rush finale nel migliore dei modi, nonostante i bergamaschi abbiano perso i due ultimi scontri diretti in casa contro gli azzurri e i nerazzurri.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 23:41 by Leonardo Zullo