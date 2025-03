Infortunio Anguissa, ansia Napoli: la scelta è ufficiale

Per il Napoli di Antonio Conte, di fatto, sono arrivate delle importanti notizie sullo stato di salute di Anguissa.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, di fatto, il Napoli ha ottenuto un risultato deludente. Domenica scorsa, infatti, gli azzurri hanno solamente pareggiato in trasferta contro il Venezia.

Con questo pari, visto anche la vittoria dell’Inter nello scontro diretto del Gewiss Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli ha adesso tre punti di svantaggio dalla squadra di Simone Inzaghi. Ora c’è la sosta, ma prima bisogna registrare una decisione ufficiale su Frank Anguissa.

Napoli, Anguissa non convocato per il match tra il suo Camerun e l’Eswatini: ecco la notizia ufficiale

Il calciatore del Napoli, infatti, non è stato neanche convocato per il match di oggi tra il suo Camerun e l’Eswatini. Questa è sicuramente una buona notizia per Antonio Conte, visto che l’ex Fulham è rientrato dall’infortunio solo domenica contro il Venezia.

Anguissa, che comunque ha risposto alla convocazione Camerun, non ha neanche mostrato una grandissima condizione nell’ultima fase del match contro gli uomini di Eusebio Di Francesco. Nei prossimi giorni, di fatto, il Napoli aspetterà con ansia aggiornamenti sulle condizioni del calciatore camerunese.

