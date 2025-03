Rinnovo Anguissa, il Napoli ha deciso: la scelta definitiva

Rinnovo Anguissa, il Napoli ha preso la decisione definitiva: c’è una clausola.

Il Napoli di Antonio Conte si è distinto in questa stagione per la forza dei centrocampisti, capaci di dare oltre a sostanza e qualità anche gol e apporto offensivo che nella passata stagione era mancato. McTominay ed Anguissa, infatti, sono stati bravi proprio a creare densità anche in zone del campo meno indicate sulla carta e quindi restano due punti fondamentali nella scacchiera di Conte.

Rinnovo Anguissa, spunta la clausola a sorpresa

Se l’arrivo di McTominay ha entusiasmato i tifosi ad inizio stagione, la permanenza di Anguissa potrebbe nuovamente far felici i tifosi del Napoli. In questa stagione in 26 partite in Serie A ha messo a segno ben 5 reti e 3 assist. Grandissima stagione per l’ex Fulham che, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, potrebbe seriamente rimanere al Napoli.

Il 99 del Napoli, infatti, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, avrebbe ricevuto il prolungamento di contratto da parte della società azzurra. Data la scadenza al prossimo giugno, il club partenopeo ha esercitato la clausola che prevede l’estensione del suo contratto fino al 2027.