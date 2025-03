Clamoroso Insigne, messo fuori rosa dal Toronto: è divorzio

Lorenzo Insigne è finito al centro di una grossa diatriba con il Torono che, di fatto, ha messo fuori rosa l’ex azzurro.

Il Napoli di Antonio Conte ha visto aumentare il proprio distacco dalla vetta della classifica. Gli azzurri, dopo il pari contro il Venezia e la vitotria dell’Inter contro l’Atalanta, hanno infatti ora tre punti di svantaggio dalla squadra di Simone Inzaghi.

Il team partenopeo è ora atteso dal match del Maradona contro il Milan, anche se ora c’è la sosta per lasciare spazio agli impegni delle nazionali. Nel frattempo, però, bisogna segnalare delle novità su un ex capitano del Napoli, ovvero Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne messo fuori rosa dal Toronto: ecco cosa sta succedendo

Il campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini, di fatto, è stato messo fuori rosa dal Toronto. Il suo divorzio con il club canadese, relegato agli ultimi posto della MLS, sembra davvero prossimo.

Il Toronto, tra l’altro, già a gennaio ha cercato di vendere Lorenzo Insigne, ma quest’ultimo ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate. Il club canadese avrebbe proposto all’ex capitano del Napoli anche una buonuscita, ma questa votla c’è stato un secco no da parte del calciatore.

Ricordiamo che Lorenzo Insgine al Toronto percepirà fino al 2026 la bellezza di 15 milioni di dollari, ovvero il secondo stipiendo della MLS dietro a quello di Lionel Messi.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 18:56 by William Scuotto