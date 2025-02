Insigne, tracollo in Canada. La rivelazione del giornalista: “O vai via o…”

Ultime Calcio Napoli – L’ex Lorenzo Insigne sta attraversando un momento molto complicato in Canada: arriva la rivelazione di un giornalista americano

Per le ultime calcio Napoli, un piccolo focus dedicato all’ex capitano degli azzurri Lorenzo Insigne. L’attaccante non starebbe attraversando un momento semplice in Canada e il rapporto con il Toronto sarebbe ormai ai minimi storici. A riportare aggiornamenti, il giornalista Neil Davidson sulle pagine del Canadian Press, dove si può leggere qualche informazione in più sull’attuale status dell’attaccante.

Il 33enne si è trasferito in MLS nell’estate del 2022, proprio prima della stagione scudetto in casa Napoli. In America, però, non è mai riuscito a lasciare realmente il segno, anche per via del club con il quale ha scelto di firmare quell’estate. Il Toronto, infatti, ha sempre faticato a lottare per i piani alti della classifica, regalando poche vere soddisfazioni al calciatore napoletano.

Lorenzo Insigne, finita l’avventura in Canada? La rivelazione

Dopo due stagioni, con 63 presenze, 18 gol e 13 assist, l’avventura di Lorenzo Insigne con il Toronto sembra giunta al termine. É lo stesso Davidson a rivelare importanti retroscena di quanto successo a gennaio, proprio prima che la stagione in MLS avesse inizio.

“La situazione è precipitata tra il Toronto FC e Lorenzo Insigne. A Insigne, il cui stipendio di 15,4 milioni di dollari la scorsa stagione è stato secondo solo a quello di Lionel Messi nella Major League Soccer, è stato imputato di non adattarsi allo stile di gioco del Toronto sotto la guida del nuovo allenatore Robin Fraser, hanno affermato due fonti a conoscenza della situazione”.

Apre così il giornalista canadese, che fa immediatamente comprendere come il rapporto tra le parti non sia di certo dei migliori, specialmente per via dell’altissimo ingaggio percepito dal calciatore in America. Poi prosegue:

“Insigne non ha fatto parte delle formazioni della prima squadra nelle due partite di precampionato del club finora disputate e l’ex capitano del Napoli si trova di fronte a una scelta: accettare il trasferimento o la risoluzione consensuale del suo contratto oppure restare seduto in tribuna per tutta la durata residua del contratto. Le opzioni di trasferimento potrebbero dover attendere fino all’estate, con le finestre chiuse in molti mercati. Martedì, contro il Colorado a Palm Beach, Insigne è entrato al 71° minuto”.

A gennaio si sono aperte le porte della Serie A, ma soprattutto quelle della Turchia. Insigne, però, è rimasto in MLS e ora il suo destino sembra segnato: panchina fino all’estate e poi si apriranno nuove porte per il finale della sua carriera.