UFFICIALE – Verso Bologna-Napoli, ultim’ora sul settore ospiti: c’è il comunicato ufficiale

Manca sempre meno alla sfida di campionato tra Bologna e Napoli. Intanto, è arrivato un comunicato molto importante per i tifosi azzurri.

La Serie A è costretta a fermarsi a causa dello stop per le Nazionali, ma in realtà i tifosi sono già focalizzati sui prossimi impegni. Una volta rientrati alla base, i calciatori del Napoli sfideranno prima il Milan al Maradona e successivamente il Bologna in trasferta. A tal proposito, proprio per la trasferta in Emilia Romagna, sono emersi dettagli importanti per i tifosi partenopei che seguiranno la squadra.

Bologna-Napoli, le info per il settore ospiti

Cresce l’attesa per la sfida di campionato tra Bologna e Napoli. Il match si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara lunedì 7 aprile alle ore 20.45. La posta in palio sarà altissima, sia da una parte che dall’altra. A tal proposito, il club azzurro tramite un comunicato ufficiale ha reso noti i dettagli per l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti. Di seguito la spiegazione.