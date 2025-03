Saltato il trasferimento al Napoli, ora è crisi profonda: “Non è in grado di giocare”

Per alcuni problemi extra-calcio sono saltati i piani del Napoli e l’ex obiettivo non è sbarcato in Serie A: ora non è in grado di giocare

Il Napoli ha puntato diversi calciatori durante il mercato invernale per sostituire Kvaratskhelia. Solo sul gong è arrivato Noah Okafor, che ha accumulato qualche manciata di minuti, entrando a gara in corso. E nelle ultime apparizioni ha dimostrato di stare anche meglio.

Nel corso del mese di gennaio, come svelato da Giovanni Manna, il Napoli ha cercato di stringere un’intesa per arrivare a Garnacho. Con l’entourage, però, non si è trovato l’accordo economico. Il giocatore è rimasto così al Manchester United, ma ha sta trovando grosse difficoltà. Ha realizzato un gol solo di recente, domenica contro il Leicester. Ma le sue prestazioni sono oggetto di continua critica. Come per il resto della squadra.

Saltato il trasferimento a febbraio, l’ex obiettivo non è in condizione di giocare

Ma Alejandro Garnacho non è l’unico giocatore della lista di Manna che attualmente sta avendo difficoltà. Infatti, anche Allan Saint-Maximin, ultimo elemento cercato dal Napoli prima di Okafor, non vede il terreno di gioco da settimane. E Mourinho ha anche criticato le condizioni del calciatore.

Infatti, in una recente conferenza stampa, come riportato da Fenerbahce football, il tecnico portoghese si è lamentato:

“Saint-Maximin non è in grado di giocare. Può condividere qualsiasi immagine. Può persino usare Photoshop e aggiungere addominali se vuole. Ma la realtà è che non si sta allenando correttamente. Senza un allenamento costante, non sarà in grado di giocare”

Saint Maximin, troppi problemi al Fenerbahce

Già durante il periodo seguito dal Napoli, il calciatore francese aveva accusato problemi fisici. Una volta rientrato a disposizione di Mourinho, però, ha faticato a ritrovare minuti. Allan Saint-Maximin ha accumulato un centinaio di minuti diviso in tre gare dall’inizio dell’anno, considerando tutte le competizioni.

Dal 26 gennaio non scende in campo in Super Lig e in questo momento non sembra esser parte del progetto di José Mourinho. Insomma, è rimasto al Fenerbahce a causa dei problemi burocratici, come svelato da Manna nella famosa conferenza stampa a fine mercato, ma forse cambiare aria gli avrebbe fatto comodo.

