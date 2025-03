Rinnovo ad un passo, l’annuncio è imminente: si legherà al Napoli per i prossimi anni!

Sono ore molto calde in casa Napoli. Un azzurro avrebbe raggiunto l’accordo per il rinnovo che lo legherà al club per le prossime stagioni.

Il Napoli continua a lavorare in vista del futuro. La società azzurra è alle prese con diverse situazioni delicate, le quali riguardano possibili cessioni e sopratutto rinnovi tanto attesi. A tal proposito, nelle ultime settimane, si è parlato a lungo di un possibile prolungamento contrattuale per un noto calciatore partenopeo. L’affare è finalmente giunto ai dettagli, motivo per il quale l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Meret ad un passo dal rinnovo: c’è attesa per l’annuncio

La storia d’amore tra Alex Meret e il Napoli proseguirà anche per i prossimi anni. Dopo una trattativa a dir poco estenuante, il club azzurro ha raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore. Quindi, l’estremo difensore continuerà a difendere i pali della società partenopea dopo l’ottima stagione da protagonista.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” la trattativa tra le parti proseguiva da diverso tempo, con la maggior parte delle problematiche legate alla durata del contratto. Infatti, l’entourage chiedeva un rinnovo triennale mentre la società offriva un biennale. Tra le due idee è prevalso un “punto d’incontro” che ha permesso di blindare il nuovo accordo sotto forma di un contratto di due anni più opzione per un terzo.

Inoltre, anche lo stipendio è stata un tema molto importante. Infatti, con il prolungamento contrattuale, Alex Meret guadagnerà 2.5 milioni di euro a stagione. Ora non resta che attendere l’annuncio da parte del club azzurro, il quale potrebbe decidere di rendere il tutto ufficiale ancor prima della prossima partita contro il Milan.

