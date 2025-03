Ribaltone Napoli, il piano di Conte è chiaro: così lo Scudetto diventa possibile

Il Napoli di Antonio Conte continua a lottare per lo Scudetto. L’allenatore azzurro starebbe pensando a diversi cambiamenti per la sua squadra.

L’ultimo pareggio contro il Venezia ha nettamente frenato le ambizioni del Napoli. La partita andata in scena allo stadio Pier Luigi Penzo ha messo in evidenza le diverse “problematiche” della squadra azzurra, la quale non è riuscita a raggiungere l’Inter in vetta. A tal proposito, il vantaggio dei nerazzurri è aumentato (3 punti per adesso) complicando ancor più le cose per i partenopei e il proprio allenatore. Non a caso, Antonio Conte starebbe attuando un piano per cercare di raggiungere il tricolore nelle ultime giornate.

Conte e il ritorno al passato: possibile cambio modulo?

Il Napoli di Antonio Conte ha raccolto meno del previsto nell’ultimo mese e mezzo. Le vittorie hanno lasciato spazio ai pareggi, i quali son costati la vetta della classifica a favore dell’Inter. A tal proposito, l’ultimo punto contro il Venezia avrebbe fatto preoccupare e non poco il tecnico che starebbe pensando di lavorare su alcuni punti chiave in vista del futuro.

Come riportato da “Il Mattino” ci sono moltissimi interrogativi sui quali Antonio Conte può e deve lavorare. In primis, dopo la sosta, ci sarà il rientro dall’infortunio per David Neres (definito l’erede di Kvaratskhelia da gennaio). L’infortunio muscolare è ormai alle spalle, motivo per il quale il ritorno del brasiliano “obbliga” o quasi un ritorno al 4-3-3. Con tale decisione, però, si andrebbe a mettere nuovamente in discussione il ruolo di Giacomo Raspadori, finalmente rinato dopo mesi difficili.

Tale problematiche, quindi, non sarà molto semplice da gestire. Al tempo stesso, come sottolineato dallo stesso allenatore, giocherà chi sarà più pronto e determinato a volere una maglia da titolare. Quindi, nelle prossime settimane non sono da escludere esclusioni eccellenti.

Napoli, scarsa incisività e pochi gol: cosa succede all’attacco?

Uno dei problemi principali del Napoli di Antonio Conte è senza dubbio l’attacco. Tale reparto, fin dall’inizio della stagione, ha faticato e non poco. I numeri non sono di certo esaltanti, motivo per il quale nelle ultime giornate è richiesto un cambio di rotta.

In realtà, il dato si presenta in modo diverso, in quanto gli azzurri creano occasioni da gol ma troppo spesso quest’ultime risultano vane. Quindi, Antonio Conte è chiamato a lavorare su tale aspetto già durante la sosta per le Nazionali. Al ritorno in campo, gli azzurri sfideranno il Milan al Maradona in una delle sfide che potrebbe già dire moltissimo in ottica Scudetto.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 08:30 by Giuseppe Ferrara